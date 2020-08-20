Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока
20 Августа 2020, 10:20 | Приморье
Первый опыт создания таких переходов мы реализовали в прошлом году на улице Всеволода Сибирцева
Городское управление дорог и благоустройства в этом году сделает на улицах дальневосточной столицы десять переходов, приподнятых над проезжей частью. Это сопряженные с пешеходными переходами искусственные дорожные неровности, чьи преимущества перед обычными зебрами уже успели оценить горожане.
«Первый опыт создания таких переходов мы реализовали в прошлом году на улице Всеволода Сибирцева. В планах этого года - сделать 10 таких переходов. Первый из них - на Котельникова, 7 - уже готов, другие находятся в работе. Это переходы на Светланской, 155, Батарейной, 6, Окатовой, 2 и 10, Терешковой, 14 и ещё четыре на улице Русской по направлению к автовокзалу», - рассказал Валерий Корабельский, специалист управления дорог и благоустройства.
Отметим, что эти мероприятия, а также работы по установке новых светофоров, знаков и ограждения на улицах Владивостока городская администрация проводит на основе мониторинга, проводимого совместно с ГИБДД.
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- 10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока
- Новый светофор скоро заработает во Владивостоке на пересечении Спортивной и Приходько
- Во Владивостоке на улице Тигровой установят светофор
- Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
- "Спасибо за светофор": Пешеходы Владивостока довольны новым участком регулируемого движения
- Во Владивостоке установили новый светофор
- Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
- Во Владивостоке на аварийном участке установлен новый светофор
- Дожди работе не помеха
Новости раздела
- 10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока
- Новый светофор скоро заработает во Владивостоке на пересечении Спортивной и Приходько
- Во Владивостоке обнаружили один грязный автобус
- В центре будет где парковаться
- Во Владивостоке усилят работу по дезинфекции городского транспорта
- Во Владивостоке на улице Тигровой установят светофор
- В Приморском крае выросли объёмы автострахования
- Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена
- На круглом столе обсудили качество топлива на АЗС
- Доля суррогата на рынке топлива сократилась, но расслабляться рано
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ждем "Спутник V" на орбите здоровья
- Аллергоцентр присоединился к реабилитации
- "Проще ликвидировать указанные нарушения…"
- Минимизировать риски поможет вакцинопрофилактика
- У Владивостока хотят отобрать статус Свободного порта
- Правительству нажаловались на высокие цены на топливо в ДФО
- Мишустин уже здесь
- Крепостное право в России никуда не делось
- Договорной керосин: почему растут цены на авиаперевозки
- Гостям всегда рады
Loading...