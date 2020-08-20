10 приподнятых переходов появятся на дорогах Владивостока

Первый опыт создания таких переходов мы реализовали в прошлом году на улице Всеволода Сибирцева

Городское управление дорог и благоустройства в этом году сделает на улицах дальневосточной столицы десять переходов, приподнятых над проезжей частью. Это сопряженные с пешеходными переходами искусственные дорожные неровности, чьи преимущества перед обычными зебрами уже успели оценить горожане.

«Первый опыт создания таких переходов мы реализовали в прошлом году на улице Всеволода Сибирцева. В планах этого года - сделать 10 таких переходов. Первый из них - на Котельникова, 7 - уже готов, другие находятся в работе. Это переходы на Светланской, 155, Батарейной, 6, Окатовой, 2 и 10, Терешковой, 14 и ещё четыре на улице Русской по направлению к автовокзалу», - рассказал Валерий Корабельский, специалист управления дорог и благоустройства.

Отметим, что эти мероприятия, а также работы по установке новых светофоров, знаков и ограждения на улицах Владивостока городская администрация проводит на основе мониторинга, проводимого совместно с ГИБДД.