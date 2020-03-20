В Приморском крае выросли объёмы автострахования

Приморцы в 2019 году стали реже страховать свою жизнь и нарастили объёмы автострахования. По ОСАГО сумма взносов выросла до 2,8 млрд рублей, по каско — до 1,2 млрд рублей. За год показатели увеличились на 34% и 11% соответственно, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Количество договоров обязательного страхования автогражданской ответственности выросло на треть и составило порядка 576 тысяч. Объём выплат вырос на 36%, до 2,7 млрд рублей. На 39% больше водители заключили договоров добровольного страхования каско — почти 21 тысячу. Объём выплат составил 702,5 млн рублей, за год увеличившись на 31%.

«Рост ОСАГО в основном связан с повышением доступности электронных полисов за счёт внедрения технических требований к бесперебойности работы сайтов страховщиков и Российского союза автостраховщиков. Параллельно регулятор проводит работу по индивидуализации тарифа, и первая волна изменений как раз пришлась на прошлый год. Позитивное влияние на каско оказал сохранившийся спрос приморцев на кредиты», — прокомментировала советник экономический Аппарата главного управления Дальневосточного ГУ Банка России Елена ШВЕЦОВА.

Динамика показателей в сегменте страхования жизни была разнонаправленной. Объём выплат вырос в 2,5 раза и составил 1,6 млрд рублей, что объясняется окончанием сроков действия договоров, заключённых в период активного развития рынка.

Вместе с тем в 2019 году сократились и число заключённых договоров, и объём собранных премий в этом сегменте — на 25% и 34% соответственно. Это связано с повышением стандартов продаж, что привело к снижению мисселинга, и относительно невысокой доходностью по прекратившим своё действие договорам страхования жизни.

Совокупный объём страховых премий в Приморье практически не изменился относительно показателя 2018 года и составил 10,4 млрд рублей. Число договоров увеличилось на 21% и превысило 1,7 млн. Объём выплат вырос на 66%, до 6,7 млрд рублей.