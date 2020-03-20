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Во Владивостоке на улице Тигровой установят светофор
20 Марта 2020, 18:20 | Приморье
Автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям. Светофор и новые знаки будут смонтированы в ближайшее время
Городские дорожные службы сообщают, что на улице Тигровой помимо установки новых знаков, которые будут информировать об участках, где разрешается и где запрещается парковка машин вдоль дороги, появится светофор. Его планируют смонтировать уже в ближайшее время.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, что светофор будет установлен на улице Тигровой в районе пересечения со Светланской.
«В связи с установкой светофора и изменением схемы движения на улице Тигровой также будут введены изменения в части главной дороги. Те, кто едет по Светланской, должны будут уступить дорогу автотранспорту, движущемуся с улицы Тигровой», - пояснили специалисты.
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Теги: дороги владивостока светофор
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