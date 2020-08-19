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Новый светофор скоро заработает во Владивостоке на пересечении Спортивной и Приходько
19 Августа 2020, 15:39 | Приморье
Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» уже установили опоры и смонтировали светофорное оборудование на пешеходном переходе в районе пересечения улиц Спортивной и Приходько. Включить объект в список тех, где должно появиться регулируемое движение, решали совместно городская администрация и ГИБДД.
«Оборудование смонтировано, впереди подведение и подключение к электросетям. Ориентировочно эти работы будут проведены в течение недели. После введения светофора в работу проведем тестирование и при необходимости скорректируем интервалы движения как для пешеходов, так и автомобилистов», - рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации города.
К слову, недавно новый светофор во Владивостоке заработал и в районе «Примводоканала» на улице Некрасовской. В планах у специалистов - сделать регулируемое движение и установить светофорный комплекс на пересечении Ладыгина и Нейбута. Этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с ГИБДД.
Фото из архива
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Теги: безопасность дороги светофор
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