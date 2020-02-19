Росстандарт: Доля суррогата на рынке топлива сократилась

Но расслабляться рано

Росстандарт в течение 2019 года провел 1087 проверок АЗС, некачественное топливо выявлено в 8,9% случаев (97 АЗС), сообщается на сайте ведомства. В результате проводимой ведомством работы доля несоответствующего требованиям и фальсифицированного топлива на рынке сократилась с более чем 20% в 2015 году до 8,9% по итогам проверок за 2019 год. Улучшение ситуации на топливном связано как с систематической работой с основными участниками рынка, так и со вступлением с 29 января 2018 года в силу «оборотного» штрафа за некачественное топливо, считает Росстандарт.

Как ранее сообщал «Золотой Рог», итоги 2019 года Росстандарт подвел в рамках информационного проекта «Топливо без обмана». В результате госнадзора и исследований в аккредитованных лабораториях факты реализации фальсифицированного топлива в разных регионах страны сведены в перечень АЗС, торгующих опасным топливом. Автолюбителям рекомендуется ознакомиться с этим перечнем. Информация об этом содержится в отчете Росстандарта - Сведения об автозаправочных станциях, допустивших в 2019 году нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" в части несоответствия физико-химических показателей топлива.

На днях ведомство опубликовало обновленную по итогам 2019 года Карту качества топлива России. Карта даёт представление о том, в каких регионах РФ действительно есть проблема качества топлива, а в каких фальсификата практически не выявлено. В текущем году надзорные органы смогут использовать эти данные, чтобы приглядеть за автозаправками в тех субъектах РФ, в которых всё ещё высок риск залить в бак некачественное топливо. Данная информация полезна не только надзорным органам, борющимся с контрафактом, но и автомобилистам, которые могут «наказать» недобросовестные АЗС рублем, перестав там заправляться. Желающие могут узнать, каков уровень риска заправиться некачественным нефтепродуктом в любом регионе страны. Карта будет обновляться дважды в год. Эти сведения от Росстандарта особенно важны при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий. Ведь, как известно, избегая заправки некачественным топливом, можно снизить риск поломки автомобиля, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и исключить вероятность финансовых потерь.

Карта качества топлива РСТ www.gost.ru.

Оказалось, что некачественный бензин сконцентрирован всего в нескольких регионах России. Топливо здесь признано некачественным и опасным. Часто несоответствующие требованиям техрегламента бензин и ДТ встречались в Ярославской, Костромской, Курганской, Свердловской, Томской и Новосибирской областях. Также много заправочных станций, торгующих топливом разбавленным и с примесями в республиках Крым, Хакасия, Тыва, Якутия, Алтай и в Алтайском и Хабаровском краях. К сожалению, в перечень недобросовестных продавцов попали и АЗС в Приморье.

Справка «Золотого Рога»

При обнаружении контрафакта в продаже на АЗС, согласно ст. 14.43.1 КоАП, на компанию налагается административный штраф в размере 1% выручки, но не менее 500 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет за собой штраф в размере 3% выручки, но не менее 2 млн рублей и запрет на торговлю сроком до 90 суток.

К сожалению, на территории Приморья также были зафиксированы случаи реализации некачественных топливных продуктов. Как отмечает контролер, за последний год такое топливо было обнаружено у ряда независимых АЗС. Например, массовая доля серы в дизельном топливе и 92-ом бензине на АЗС, принадлежащей ООО «Октан», превышала норму в пять раз!

Отметим, что сера - один из нежелательных элементов в составе бензинов и дизельного топлива. Соединения серы, присутствующие в горючем, вступают в реакцию с водяными парами, образуя серную кислоты. Конечно, ее количество минимальное, но она очень негативно влияет на все элементы, с которыми соприкасается. В целом, последствия использования некачественного бензина всегда разнообразны и довольно плачевны. Часть из них становится очевидной практически сразу после заправки: машина плохо заводится или не заводится вовсе, увеличивается расход топлива, снижается мощность двигателя. Результат влияния суррогата на системы автомобиля один – выход из строя одного из основных узлов и последующий, как водится, затратный ремонт, ведь для абсолютно полного устранения последствий придется провести немало работ.

Некачественный бензин опасен еще и тем, что последствия его использования зачастую не заметны сразу. Повышенное содержание серы, о котором мы уже говорили выше, практически невозможно определить «на глаз», негативно сказывается на алюсиловом и никасиловом покрытии стенок цилиндров. Бензол и метанол тоже не заставят двигатель заглохнуть, но в долгосрочной перспективе станут причиной и малого ресурса катализатора, и коррозии в топливной системе. Поэтому, выбирая даже заправку на каждый день, будьте максимально критичны в оценке. Помните: проблему легче предупредить, чем устранить.

Автоюристы советуют: реагировать на первые признаки некачественного топлива нужно как можно быстрее. Если вы отъедете на 100 километров, и машина заглохнет, то будет очень сложно доказать, что это произошло из-за топлива, которое вы залили на конкретной заправке. Также нужно сохранять чек - это единственный документ, который можно использовать для доказательства. Вернуть деньги и компенсировать ущерб получится, если экспертиза решит, что именно из-за топлива произошла поломка автомобиля.

Справка «Золотого Рога»

Если стало очевидно, что вы залили некачественное топливо, вам стоит прекратить движение, заглушить мотор и вызвать эвакуатор, вернуться на АЗС и связаться с его руководством, предъявив чек и объяснив свои претензии, вызвать эксперта или мобильную лабораторию для анализа топлива.

Прибывший эксперт возьмет пробы из вашего бака и колонки, где вы заправлялись. Проб должно быть по три: одна непосредственно для анализа, одна для АЗС и одна контрольная, с которой можно будет свериться при возникновении разногласий. Если результат анализа подтвердит, что топливо было некачественным, вам должны возместить и стоимость экспертизы, и стоимость устранения последствий неудачной заправки. Возмещение может пройти как в досудебном, так и в судебном порядке.

Поэтому всем автовладельцам, кто заботится о своем железном коне, нужно стараться избегать заправок с подобными выявленными нарушениями и, конечно, соблюдать очень простые правила: проверять наличие пломб на топливо-заправочных колонках, заправляться только на тех АЗС, где выдают чек, в котором должны быть корректно указаны марка и экологический класс приобретенного топлива. Это должна быть АЗС той сети, которая себя зарекомендовала. Чаще всего это крупные компании, качеству которых можно доверять.

В этой ситуации преимущества так называемых ВИНКов становятся все более очевидны – на всех АЗС их сетей внедрены единые стандарты, и действуют строгие системы контроля. Поэтому первое правило – нужно заправляться только на проверенных АЗС, лучше крупных сетях. По признаниям и рекомендациям бывалых автовладельцев, на бензине экономить не стоит, иногда лучше заправиться на АЗС известной компании и немного переплатить, чем потом тратиться на дорогостоящий ремонт двигателя или топливной системы.





Как сообщал «Золотой Рог» в материале «Ликбез для автовладельцев - как не быть обманутым на заправке», в Группе компаний ННК налажена строгая многоступенчатая система мониторинга качества реализуемой продукции – на каждом этапе пути к конечному потребителю топливо проходит проверку. Пока нефтепродукт доберется от производителя - Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей Приморья, его подвергнут тщательному анализу порядка 80 раз. Это трудоемкое, но необходимое для гарантии качества мероприятие. В одном только Приморском крае количество исследований нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 тысяч, соответственно, в год производится около 110 тысяч анализов. Проверяют как октановое число, так и содержание серы.

Помимо контроля по всему пути следования от нефтебаз до АЗС у крупных сетей есть свои мобильные лаборатории, которые дают возможность проверить топливо практически перед заправкой автомобилей.

Специалисты Группы компаний ННК напоминают: компания всегда открыта для своих клиентов. И отмечают: если у клиента возникают вопросы к работе АЗС сети, он всегда может задать их по телефону службы клиентской поддержки. После чего руководство компании проведет служебную проверку и о ее результатах сообщит обратившемуся автовладельцу.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.