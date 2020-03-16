Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена

Совместно со знаками «Стоянка запрещена» здесь установят таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор»

Жители дома № 43 по улице Калинина обратились в городскую администрацию с просьбой ограничить парковку автотранспорта возле их дома в дневное время. Это связано с тем, что сотрудники ближайших организаций оставляют свой транспорт вдоль дороги, проходящей мимо жилого дома, что доставляет большие неудобства местным жителям.

«На основе поступивших обращений граждан был проведен мониторинг и принято решение об установке в районе этого дома знаков, запрещающих парковку в дневное время с 8 до 18 часов. Совместно со знаками «Стоянка запрещена» здесь установят таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор», - пояснили в отделе организации дорожного движения мэрии.

В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.