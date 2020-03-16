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Дороги Владивостока
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Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена

16 Марта 2020, 14:38 | Приморье
Совместно со знаками «Стоянка запрещена» здесь установят таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор»
 
Жители дома № 43 по улице Калинина обратились в городскую администрацию с просьбой ограничить парковку автотранспорта возле их дома в дневное время. Это связано с тем, что сотрудники ближайших организаций оставляют свой транспорт вдоль дороги, проходящей мимо жилого дома, что доставляет большие неудобства местным жителям.
 
«На основе поступивших обращений граждан был проведен мониторинг и принято решение об установке в районе этого дома знаков, запрещающих парковку в дневное время с 8 до 18 часов. Совместно со знаками «Стоянка запрещена» здесь установят таблички дополнительной информации «Работает эвакуатор», - пояснили в отделе организации дорожного движения мэрии.
 
В связи с установкой новых технических средств организации дорожного движения автолюбителей Владивостока просят быть внимательными и с пониманием отнестись к вводимым изменениям.
 

 

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Теги: транспорт  эвакуатор  дороги 



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