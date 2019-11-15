"Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие"

Газета «Золотой Рог» вспоминает, с чего начинался знаменитый владивостокский «Зеленый угол»

3 мая 1908 года Владивосток встречал необыкновенных путешественников. На одном из пароходов в город прибыли участники знаменитого международного авторалли «Нью-Йорк - Париж». Того самого, о котором через 57 лет Блэйк Эдвардс снимет зубодробительную и очень популярную в СССР комедию - «Большие гонки», с Джеком Лемоном, Тони Кёртисом и Натали Вуд в главных ролях. Это потом, в 90-е, Владивосток станет автомобильной столицей Дальнего Востока, а в начале XX века железный конь с большим трудом прописывался на окраине российской империи. Порой даже со скандалами.

Кто и откуда привез во Владивосток первый автомобиль, до сих пор остается загадкой. Одни утверждают, что первопроходцем был купец Дикман, который в 1906 году из Германии доставил авто марки «Бенц», другие - что военное ведомство, вывезшее машины из Порт-Артура.

Трехколесный мотор

Однако точно известно, что одним из первых автомобилистов в городе стал купец 2-ой гильдии Иона Карлович Бергау, который в конце августа 1906 года обратился в городскую управу со следующим заявлением: «Имею честь покорнейше просить городскую управу не отказать в выдаче мне разрешения ездить на автомобиле и трехколесном моторе (мотоцикле - прим. ред.) по улицам города Владивостока для показания публике и своих надобностей». Разрешение он получил уже через несколько дней - 2 сентября того же года, с условием, чтобы при передвижении по городу владелец авто и мотоцикла: «… подчинялся обязательным постановлениям о порядке пассажирского и грузового движения на автомобилях, напечатанным в Известиях Санкт-Петербургской Городской Думы 1900, № 7,11, 27, 36, 40». Да, именно так. Собственных правил дорожного движения еще в городе не было, пришлось подстраиваться под столичные.

Гонял ли купец Бергау на трехколесном мотоцикле по городу, неизвестно. Но стремительное пополнение автопарка во Владивостоке привело к тому, что уже на следующий год, а именно 2 сентября 1907 года, Городская Дума приняла обязательное постановление для жителей г. Владивостока «О порядке движения по г.Владивостоку на автомобилях». Всего 19 пунктов, но каких! «… П.2. При железных шинах вес автомобиля как с пассажирами, так и с грузом не может превышать 250 пудов (4,5 тонн). П.4. К управлению автомобилем допускаются только те лица, которые по осмотру их врачом будут признаны свободными от таких органических недостатков, которые мешают управлять автомобилем (близорукость, глухота и т.д). П.10. Скорость движения автомобилей не должна превышать 12 верст в час (12, 8 км - прим. ред.); при переездах и поворотах скорость должна быть уменьшена. П.12. Автомобили должны двигаться по правой стороне улиц, не выпуская во время следования ни дыма, ни пара…» и так далее. К слову, правила движения Городская управа редактировала два раза, в 1915 и 1919 году, всякий раз ужесточая наказания за их нарушения.

И понеслось, поехало. Уже в 1907 году группа местных энтузиастов отправилась на автомобиле в автопробег до г. Никольск-Уссурийска. По разбитой грунтовой дороге под проливным дождем любители авто добирались в соседний город аж 8 (!) часов. Но все-таки добрались.

А потом случился знаменитый автопробег Нью-Йорк - Париж. Из стартовавших с Таймс-сквер 12 февраля 1908 года шести экипажей во Владивосток прибыли четыре: американский, немецкий, французский и итальянский. Здесь гонщики задержались на несколько дней. Поиски бензина превратились в приключение и …шантаж. По легенде, командир американского экипажа Джордж Шустер (по совместительству корреспондент газеты The New-York Times ), получив отказ от управляющего ТД «Кунст и Альберс» продать бензин конкурентам соотечественников, пригрозил скандалом и публикацией соответствующих статей в ведущих американских газетах, которые наверняка не принесли бы пользы деловой репутации дальневосточной компании. Так или иначе, конфликт все же был улажен. С другой стороны, автомобилисты были с большой помпой приняты Приморским обществом спорта, устроившим для них, а заодно и для горожан, на местном ипподроме импровизированный праздник. В честь гостей провели скачки и заезды велосипедистов. Те, в свою очередь, сделали несколько кругов по ипподрому, преодолевая предварительно специально положенные препятствия, и, поблагодарив за теплый прием, отправились дальше. В путь. В Париж!

Афиша знаменитого автопробега Нью-Йорк – Париж. 1908 г.



Для провинциального города, к коим Владивосток, безусловно, относился, это событие стало знаковым. Автомобили и раньше пытались здесь продавать, но, мягко говоря, без особого успеха. В 1907 году безымянный господин в течение полугода через газету «Дальний Восток» безуспешно пытался избавиться от приобретенного где-то французского автомобиля «Де Дион-Бутон». Ищи дураков! В том же году хорошо известная в городе фирма «Вальдекер и Поппель» предлагала всем желающим привезти автомобиль любой марки из Европы. Желающих не нашлось.

С 1908 года все поменялось

Благодаря вышеупомянутому событию, городские предприниматели наконец-то разглядели в автомобиле коммерчески выгодный продукт. Торговый Дом «Кунст и Альберс» стал представителем фирмы «Бенц». Да еще каким! На что уж военные консервативны, но и они приобрели несколько немецких грузовых и легковых автомобилей и использовали их на строительстве фортификационных сооружений владивостокской крепости. Братья Синкевичи, местные короли в сфере продаж канцелярских товаров, взялись реализовывать «Форды». Знаменитый «Форд - Т» («жестянку Лиззи»), выпускавшуюся в США миллионными партиями и доступную там даже обычному рабочему. Однако, во Владивостоке эти автомобили продавались просто по космическим ценам: дубль фаэтон - 2375 рублей, торпедо-дорожное - 2175 рублей, ландо - 3175 рублей. Нужно напомнить, что зарплата русского квалифицированного рабочего, например, составляла 50-60 рублей. Приблизительно столько же получали телефонистка и постовой городовой. Поэтому позволить себе купить новый автомобиль мог только очень состоятельный человек. Такой как, например, предприниматель Михаил Пьянков, который, приобретя авто, долгое время беззаботно и лихо разъезжал по городу без номеров.

К 1914 году число автомобилей во Владивостоке увеличилось настолько, что Городская Управа ввела транспортный налог, взымая по 3 рубля с каждой индикаторной (лошадиной) силы двигателя автомобиля. Нововведение вызвало бурное негодование среди авто-

владельцев, которые под разными предлогами избегали его уплаты. Чаще всего это был просто саботаж. Злостных неплательщиков, а среди них было немало известных личностей (М.Пьянков, Х. Циммерман, Джиблло-Сокко), отлавливали с помощью полиции. Для последней сущим наказанием стала борьба с любителями прокатиться с ветерком. Наличие ограничения скоростного режима, прописанного черным по белому в правилах, отнюдь не сдерживало новоявленных гонщиков. Это часто приводило к авариям, иногда с человеческими жертвами. В 1916 году в одном из номеров газеты «Дальний Восток» разъяренный автор писал: «..Что за катание на автомобиле? Оно само по себе глупо и бессмысленно, но уж если человек одержим этой глупостью, то езжай за город и мчись там до тех пор, пока не сломается машина. Но летать по городу и давить народ?»

С 1913 года во Владивостоке работало такси, четыре автомобиля «Владивостокской автомобильной компании» предоставляли свои услуги всем желающим, но публика еще долго пользовалась привычным видом транспорта - извозчиками.



Форд-Т – знаменитая «жестянка Лиззи», хозяйка владивостокских дорог в начале XX века.







Военные страдания

Разразившаяся в 1914 году Первая мировая война внесла свои коррективы в автомобильную жизнь города. В связи с мобилизацией, в городе стала остро ощущаться нехватка квалифицированных шоферов. Газеты пестрели от объявлений: требуются, требуются, требуются квалифицированные водители. Нередки были и перебои с бензином. Часть авто была выкуплена у частных владельцев для нужд армии.

Но все это были только цветочки, по сравнению с ягодками времен Гражданской войны!

В связи с высадкой иностранного экспедиционного корпуса, проще говоря, интервентов, со своим собственным автопарком, число автомобилей на городских улицах выросло в несколько раз. По самым скромным подсчетам, их было от 300 до 400 единиц, без учета автомобилей консульств и различных организаций (Красный Крест, ХСМЛ и др.). Выросло и число дорожно-транспортных происшествий с участием иностранных военных. «Один американский автомобиль 23 декабря несся с невероятной скоростью по Китайской улице. У Покровской церкви автомобиль переехал ломового извозчика китайца Сы Ен Чина. Лошадь испугалась и опрокинула телегу. Сы Ен Чин получил сильные ушибы и в бессознательном состоянии отправлен в городскую больницу». Это - всего лишь один абзац из хроники происшествий газеты «Дальний Восток», а таких происшествий и случаев было много, счет шел на десятки, сотни. А самое главное, найти виновников подобных инцидентов было невозможно. Автомобили интервенты не регистрировали, ездили без номеров, начальство виновников ДТП покрывало, и все им сходило с рук.

Интересно, что именно в годы Гражданской войны во Владивостоке, с огромным трудом, пробил себе дорогу общественный автомобильный транспорт. В начале 1919 года Городская управа дала разрешение гражданам А.С.Цабадзе и И.Д.Циркано открыть автобусное сообщение между Вокзалом и Луговой по таксе 3 рубля с пассажира в один конец. Через год на линии работало уже шесть автобусов. Автобусный парк находился в частных руках, и некоторые издержки того частного извоза очень хорошо знакомы и сегодня. Например, автоперевозчики регулярно, несколько раз в год, ссылаясь на растущие материальные затраты и инфляцию, ставили вопрос о повышении платы за проезд. Не менее знакома и ситуация с таксистами. В декабре 1919 года в городе в этой сфере работало уже 29 автомобилей. В числе самых распространенных жалоб на таксистов были грубость и требование с пассажиров платы сверх установленной таксы. Справедливости ради нужно сказать, что сбор в пользу города с таксистов был в 6 раз больше, чем с легковых извозчиков, и в три раза больше, чем с автобусников. К тому же, таксистов часто в принудительном порядке привлекали на разные непрофильные работы. Например, на дежурство в контрразведке, для развоза ее сотрудников по служебным делам.

К началу 1923 года количество автомобилей в городе резко сократилось: вывезли свои, а заодно и чужие, автомобили войска интервентов. Большинство автомобилей местного транспорта пришло в негодность и своими остовами украшали полуразрушенные пакгаузы и гаражи. Нехватка квалифицированных кадров (шоферов и механиков) усугублялась еще и тем, что всех загоняли в профсоюзы, без рекомендации которого получить работу в городе было практически невозможно. Что уж говорить о нехватке запчастей и горюче-смазочных материалов. Все это привело к тому, что автомобильный транспорт в городе постепенно утратил с таким трудом завоеванные позиции. И лишь с начала 30-х годов он стал привычным городским атрибутом. Но это уже другая история.

Реалии наших дней.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.