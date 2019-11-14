Пятый "RAVчик" - уже в Приморье

Автомобильный бестселлер производят в Санкт-Петербурге

30 октября в России cтартовали продажи кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения, одной из самых популярных моделей в Приморье. Неделей позже Toyota приступила к выпуску новинки на заводе в Санкт-Петербурге. Увы, на приморских дорогах сегодня не присутствует RAV4 предыдущего поколения с правым рулем – себестоимость закупки такого автомобиля в Японии превышает разумные пределы.

Российский рынок является одним из ключевых для Toyota, а RAV4 сегодня имеет самую высокую остаточную стоимость на вторичном рынке среди подержанных автомобилей в возрасте трех и пяти лет (87,85% и 98,37% от первоначальной цены соответственно).

«Запуск производства нового поколения RAV4 - это доказательство наших серьезных намерений усилить позиции компании Тойота в России. Мы и далее планируем устойчиво развиваться в этом направлении и реализовывать достигнутые соглашения в рамках специального инвестиционного контракта», - сказал доктор Йохан Ван ЗИЛ, президент и исполнительный директор компании «Тойота Мотор Европа».

Досье "Золотого Рога": Завод «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге открыт в 2007 году, в настоящий момент на предприятии производят седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. С ноября 2011 года завод работает в две смены. Производственная мощность завода составляет 100 тыс. автомобилей в год. Автомобили поставляются на рынок РФ, а также экспортируются на рыфнки Казахстана и Белоруссии.









Приморские «мазды» забыли о бумажных ПТС.

Новинка с брутальным характером

Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture). При этом дизайн стал более брутальным.

«Toyota RAV4 пятого поколения претерпел самые масштабные изменения за всю историю существования модели - от революционной архитектуры TNGA и нового дизайна до полностью новых агрегатов. Беспрецедентные технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения повлекли за собой существенное изменение производственного процесса. RAV4 теперь отвечает запросам не только поклонников кроссовера, которые превыше всего ценят надежность и комфорт, но и более молодой аудитории. Так, например, современные технические решения и функциональность нового RAV4 оценят молодые семьи, эффектный дизайн и максимальная безопасность автомобиля станут преимуществом для женщин, а за драйв и внедорожные возможности кроссовер выберут молодые мужчины, предпочитающие активный образ жизни», - поясняет Toyota.

В автомобиле полностью обновилась линейка бензиновых двигателей, появился вариатор с механической первой передачей, новый полный привод, внушительный арсенал внедорожных технологий и технологий безопасности.

Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что позволяет улучшить динамику автомобиля и снизить расход топлива.

Стоимость новинки (комплектация «стандарт») начинается от 1 млн 756 тыс. рублей. За эти деньги вам предложат авто с бензиновым двигателем 2 литра, передним приводом и 6-ступенчатой МКПП. Но в Приморье машины такой комплектации никто не покупает. Стоимость комплектации «комфорт» начинается уже от 1 млн 980 тыс. рублей. Главный плюс – бесступенчатый вариатор. Комплектация «комфорт» с двигателем 2,5 литра, полным приводом и 8-ступенчатой АКПП оценивается уже, минимум, в 2 млн 280 тыс. рублей.

«Приусов» российской сборки не ожидается

Toyota в ближайшей перспективе не рассматривает возможность запуска производства в России электромобилей и других транспортных средств на альтернативных источниках энергии. Все дело в том, что в центральной России, в отличие от Приморья, нет спроса на подобные автомобили.

Ранее японское деловое издание «Никкэй» сообщило, что автоконцерн Toyota намерен к 2020 году запустить массовое производство электромобилей. Корпорация также намерена разработать автомобиль, который сможет проехать по меньшей мере 300 км на одной зарядке батареи. Платформой для него могут стать модели Prius или седан Corolla.

Отметим, что владелец группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО год назад озвучил планы по созданию в Приморье завода по сборке электромобилей. Предполагалось, что предприятие будет работать в рамках территории опережающего развития «Надеждинская», где ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР, Владивосток, совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda) в этом году запустило завод по выпуску автодвигателей.

«Изначально мы планировали первым этапом трансформацию подержанных бензиновых иномарок в электрические на площадке приморской ТОР. Но ввиду стремительного развития технологий совместно с японскими партнерами считаем целесообразным перейти сразу ко второму этапу проекта – сборке новых электромобилей. Соответственно, корректируем проект и подбираем модельный ряд, а также ведем диалог с российскими производителями комплектующих», - говорил г-н Веркеенко.

Для реализации проекта в марте 2017 года в с.Вольно-Надеждинское было зарегистрировано ООО «Прометей» с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Партнером приморской компании по проекту выступает японская корпорация Arai Shoji Co. Ltd. При этом единственным учредителем «Прометея» выступает ООО «Технохолдинг Сумотори».

Mazda перешла на электронные ПТС

Тем временем ООО «МСМР» с 1 ноября перешло на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) для всех выпускаемых.

Тестовое использование электронных паспортов предприятие начало в сентябре, к настоящему времени оформлено уже около 1,5 тыс. ЭПТС.

Досье "Золотого Рога": ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» создано в 2011 году. С сентября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили Mazda CX-5, CX-9 и Mazda 6. Производственная мощность ООО - 70 тыс. автомобилей в год. В 2018 году завод выпустил свыше 31 тыс. автомобилей Mazda, что на 29,2% больше по сравнению с показателем 2017 года.

МСМР вошло в число участников пилотного проекта по оформлению ЭПТС, который реализуется министерством промышленности и торговли РФ совместно с АО «Электронный паспорт» (администратор систем электронных паспортов в ЕАЭС, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Подготовка к запуску процедуры оформления ЭПТС на предприятии «Мазда Соллерс» стартовала в 2017 году. Для этого были созданы специализированная IT-инфраструктура, а также выделенный канал связи, который обеспечивает защищенный обмен данными между автопроизводителем и администратором Системы электронных паспортов (СЭП) - АО «Электронный паспорт», - поясняет МСМР.

ЭПТС выглядит как запись всей достоверной информации об автомобиле в единой системе. Если ранее покупатель получал бумажный паспорт на руки, то сейчас номер паспорта будет вписываться в свидетельство о регистрации. При этом владелец в любой момент может проверить статус паспорта по этому уникальному номеру в системе электронных паспортов.

Зачем он нужен

Нынешний ПТС на защищенной бумаге формата А4 выдается либо заводом-изготовителем (для автомобилей российской сборки), либо таможенной службой (для импортных машин). А в случае утери или при отсутствии свободных полей в оригинальном документе дубликат можно оформить в отделении ГИБДД.

Электронный паспорт - аналог бумажного. Он содержит всю информацию о машине, в том числе историю ее жизни: от момента производства и ввоза на территорию Таможенного Союза до утилизации или вывоза из ТС. Все ТО, модификации конструкции, новые владельцы, юридические ограничения и ДТП отражаются в одном документе. В этом его очевидное преимущество перед бумажной версией.

Новый паспорт невозможно потерять. Вся информация об автомобиле хранится в едином реестре - АС СЭП. ЭПТС не нужно заменять, если меняется владелец, как было с бумажным паспортом. Все собственники вписываются в один документ. Также, в любой момент можно запросить выписку из АС СЭП или узнать историю автомобиля.

В ЭПТС, как и в бумажном аналоге, будут данные об уплате утилизационного сбора, полисе ОСАГО и «особые отметки» о внесенных в конструкцию изменениях.

Для уже находящихся в эксплуатации автомобилей менять бумажный ПТС на электронный необязательно. Но если хочется, то это можно сделать у оператора техосмотра или в ГИБДД при смене собственника. При этом бумажный документ окажется недействительным.

Распечатать электронный паспорт, чтобы хранить его дома «на всякий случай», нельзя. Но можно сделать выписку из него.

Фото ООО «МСМР».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.