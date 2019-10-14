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Владивосток получит московские троллейбусы

14 Октября 2019, 13:40 | Приморье

Троллейбусы 2008-2010 годов выпуска безвозмездно передадут администрации Владивостока. Все они недавно были капитально отремонтированы

Восемь троллейбусов передаст администрации Владивостока мэрия Москвы. Договоренность об этом достигнута по итогам визита в столицу сотрудников городского управления транспорта. Специалисты приступили к подготовке документации о передаче, поставка троллейбусов ожидается в 2020 году, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» начальник управления транспорта Александр Иванов, троллейбусы 2008-2010 годов выпуска безвозмездно передадут администрации Владивостока. Все они недавно были капитально отремонтированы.

«Пока о сроках говорить рано, - пояснил Александр Иванов. – Сейчас у нас задача – завершить процесс поставки в город десяти трамваев. Они тоже переданы безвозмездно, но нам необходимо найти подрядчика, который бы мог доставить их во Владивосток. Средства на доставку уже выделены, со дня на день объявим аукцион. До конца года намерены этот процесс завершить».

Напомним, договорённость о безвозмездной передаче краевой столице трамваев 2005-2007 годов выпуска достигнута с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом весной во время выступления в городской Думе сообщил глава Владивостока Олег Гуменюк.

«Все трамваи после капитального ремонта, - подчеркнул тогда мэр. – Таким транспортным средствам ремонт не нужен 15 лет. Сейчас мы решаем, как доставим их во Владивосток. Уверен, такое подспорье со стороны столицы нам не помешает. Трамваям в городе быть, это наша история».

В этом году администрация города на средства, выделенные из краевого бюджета, также приобрела 102 автобуса.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: троллейбусы  транспорт  общественный транспорт 



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