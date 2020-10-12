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18 нарушителям действующего режима повышенной готовности в Приморье грозят штрафы
344 автобуса и такси проверили во Владивостоке на соблюдение масочного режима
Сегодня, 12 октября, во Владивостоке проверили 344 единицы общественного транспорта на соблюдение масочного режима. По итогам этих рейдов составлено 18 протоколов. Нарушителям действующего режима повышенной готовности грозят штрафы.
Один из рейдов прошел на остановке общественного транспорта «Семеновская». Там административная комиссия совместно с полицией проверила наличие у водителей отметок о прохождении дезинфекции автобусов. Также специалисты осмотрели, как пассажиры и водители соблюдают масочный режим.
«Каждый обязан носить маски и соблюдать социальную дистанцию. С нарушителями проводим беседы о важности ношения масок в общественных местах. Также гражданам, нарушающим масочный режим, могут грозить штрафы», - рассказали в административной комиссии.
Отметим, что ежедневно административные комиссии Владивостока проверяют соблюдение необходимых санитарных требований также в организациях, принимающих посетителей, подъездах многоквартирных домов и других местах массового скопления людей.
Павел Дорофеев, [email protected]
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