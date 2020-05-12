Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В центре будет где парковаться
Шесть модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем появятся во Владивостоке
Столица региона обзаведется сразу шестью модульными быстровозводимыми механизированными парковочными системами. Они будут установлены на ул. Светланской, 56, Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13 - и плюс два модуля - на Семеновской, 18. Их поставку должны осуществить до конца этого года, а в 2021-м - смонтировать и запустить в действие.
Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, модульные парковки будут предназначены для временного размещения легковых автомобилей, в каждой из которых должно быть не менее 12 парковочных мест.
Согласно условиям аукциона, объявленного администрацией Владивостока, парковка будет полностью автоматизированной. Доступ будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление – с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина – 210 см, а высота -197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса - не более 2800 кг.
Напомним, глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК поставил специалистам мэрии задачу разработать все необходимые меры для оптимизации дорожного движения в краевой столице. В числе таких мер – строительство многоуровневых парковок (капитальных и модульных), введение платного парковочного пространства, выделение полос для общественного транспорта и другие. Так, сейчас ведутся предпроектные работы по строительству многоуровневой парковки в районе ж/д вокзала на ул. Верхнепортовой, 6. Начало строительства планируется в этом году.
На фото: Центр Владивостока уже долгие годы страдает от засилья припаркованных где и как придется автомобилей. Администрация города сделала решительный шаг в этом направлении.
Фото Евгении Приймак.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В центре будет где парковаться
- Во Владивостоке усилят работу по дезинфекции городского транспорта
- На круглом столе обсудили качество топлива на АЗС
- Фотофиксацию техосмотра сделают обязательной по всей России
- Будет только хуже: Владелец автошколы о новых правилах приема экзамена на вождение
- ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье
- Кнопку обещают убрать
- "Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие"
- Пятый "RAVчик" - уже в Приморье
- Настало время менять резину!
Новости раздела
- В центре будет где парковаться
- Во Владивостоке усилят работу по дезинфекции городского транспорта
- Во Владивостоке на улице Тигровой установят светофор
- В Приморском крае выросли объёмы автострахования
- Во Владивостоке по просьбе жителей парковка на Калинина в дневное время будет запрещена
- На круглом столе обсудили качество топлива на АЗС
- Доля суррогата на рынке топлива сократилась, но расслабляться рано
- Около 400 млн рублей направлено на строительство автопарковок во Владивостоке
- За скрутку пробега на спидометре предлагают выписывать штраф до миллиона рублей
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Адмирал" больше не будет высасывать из края сотни миллионов рублей
- Дальневосточники будут летать в Москву и обратно голодными
- Не покидать места проживания: Ограничения из-за коронавируса продлены в Приморье до 1 июня
- COVID-19: Находка учиться жить в закрытом режиме
- Город авиаторов зашел на второй круг
- Стали известны результаты анализов на коронавирус у 17 сотрудников скорой помощи Находки
- Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно
- COVID-19: Находку закроют из-за коронавируса
- Портал "Госуслуги" рухнул после заявления Путина
- Путин решил не продлять нерабочие дни в России