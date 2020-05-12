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В центре будет где парковаться

12 Мая 2020, 10:38 | Приморье

Шесть модульных быстровозводимых механизированных парковочных систем появятся во Владивостоке

Столица региона обзаведется сразу шестью модульными быстровозводимыми механизированными парковочными системами. Они будут установлены на ул. Светланской, 56, Фонтанной, 7, Корабельной набережной, 1а, Московской, 13 - и плюс два модуля - на Семеновской, 18. Их поставку должны осуществить до конца этого года, а в 2021-м - смонтировать и запустить в действие.

Как сообщили в городском управлении дорог и благоустройства, модульные парковки будут предназначены для временного размещения легковых автомобилей, в каждой из которых должно быть не менее 12 парковочных мест.

Согласно условиям аукциона, объявленного администрацией Владивостока, парковка будет полностью автоматизированной. Доступ будет осуществляться с помощью чип-карты или пин-кода, а управление – с помощью сенсорного монитора. Подача автомобиля из бокса займет не более двух минут. Модули будут оборудованы сканерно-сенсорной системой, определяющей наличие автомобиля в боксе и его соответствие максимально разрешенным габаритам. Длина автомобиля не должна превышать 525 см, ширина – 210 см, а высота -197 см. Минимальный клиренс автомобиля должен составлять 10 см, а масса - не более 2800 кг.

Напомним, глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК поставил специалистам мэрии задачу разработать все необходимые меры для оптимизации дорожного движения в краевой столице. В числе таких мер – строительство многоуровневых парковок (капитальных и модульных), введение платного парковочного пространства, выделение полос для общественного транспорта и другие. Так, сейчас ведутся предпроектные работы по строительству многоуровневой парковки в районе ж/д вокзала на ул. Верхнепортовой, 6. Начало строительства планируется в этом году.

На фото: Центр Владивостока уже долгие годы страдает от засилья припаркованных где и как придется автомобилей. Администрация города сделала решительный шаг в этом направлении.

Фото Евгении Приймак.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: парковка  благоустройство  парковочная система 



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