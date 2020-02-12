За скрутку пробега на спидометре предлагают выписывать штраф до миллиона рублей

Наказывать хотят сервисы, которые оказывают подобные услуги

Госдума планирует в течение месяца определиться с позицией по предложению ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) о введении штрафов автосервисам, оказывающим услуги по скручиванию пробега на автомобилях для вторичного рынка. Проблема очень актуальна для Приморья, где подавляющее большинство автомобилей с внутреннего японского рынка. Купленный в Японии автомобиль с большим пробегом после пересечения границы перед продажей волшебным образом теряет на спидометре сотни тысяч километров.

РОАД выступает с инициативой ввести ответственность вплоть до уголовной в отношении недобросовестных сервисов, предоставляющих услуги по скрутке пробега с целью искусственно снизить возраст автомобиля.

На данный момент предлагает ввести ответственность за скручивание пробега в виде штрафов до 1 млн рублей.

При этом предложение РОАД ввести санкции за скрученный пробег не предполагает введение ответственности для собственника автомобиля.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.