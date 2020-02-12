Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
За скрутку пробега на спидометре предлагают выписывать штраф до миллиона рублей
Наказывать хотят сервисы, которые оказывают подобные услуги
Госдума планирует в течение месяца определиться с позицией по предложению ассоциации «Российские автодилеры» (РОАД) о введении штрафов автосервисам, оказывающим услуги по скручиванию пробега на автомобилях для вторичного рынка. Проблема очень актуальна для Приморья, где подавляющее большинство автомобилей с внутреннего японского рынка. Купленный в Японии автомобиль с большим пробегом после пересечения границы перед продажей волшебным образом теряет на спидометре сотни тысяч километров.
РОАД выступает с инициативой ввести ответственность вплоть до уголовной в отношении недобросовестных сервисов, предоставляющих услуги по скрутке пробега с целью искусственно снизить возраст автомобиля.
На данный момент предлагает ввести ответственность за скручивание пробега в виде штрафов до 1 млн рублей.
При этом предложение РОАД ввести санкции за скрученный пробег не предполагает введение ответственности для собственника автомобиля.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- За скрутку пробега на спидометре предлагают выписывать штраф до миллиона рублей
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- В Приморье начали производить автомобильные двигатели для Японии
- СБКТС не свалит правый руль
- Улучшать автомобили стало сложнее
- ТАМОЖНЯ: Слухи о запрете регистрации японских автомобилей на покупателей из других регионов безосновательны
- Владивостокские "Мазды" хорошо пошли
- Приморцы смогут за год ввезти один подержанный праворульный автомобиль без кнопки ГЛОНАСС
- Переход на автомобили с левым рулем закончился провалом
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье
Новости раздела
- За скрутку пробега на спидометре предлагают выписывать штраф до миллиона рублей
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки
- Управляемый занос
- Фотофиксацию техосмотра сделают обязательной по всей России
- Будет только хуже: Владелец автошколы о новых правилах приема экзамена на вождение
- ODIN и HAGEN: легендарные герои в новом обличье
- "Спасибо за светофор": Пешеходы Владивостока довольны новым участком регулируемого движения
- Кнопку обещают убрать
- "Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие"
- Пятый "RAVчик" - уже в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Лучшие PR-проекты Дальнего Востока определят во Владивостоке
- В Хабаровском крае возобновила работу межведомственная группа по контроля за перегрузкой угля
- Проверка качества лесоуправления в Приморье помогла выявить пробелы в законодательстве
- Сфера туризма за прошлый год принесла в бюджет Сахалина 650 миллионов рублей
- Наследие миллиардера Неклюдова будет работать на благо жителей Хабаровска
- Уволенный судом по иску губернатора Кожемяко мэр района вновь во власти
- Во Владивостоке будет дан старт премьерному автотуру фильма "Счастье в конверте"
- Московский трамвай успешно прокатился по Владивостоку
- Медики рассказали, опасны ли посылки с китайских интернет-магазинов
- По просьбе жителей Владивостока в одном из микрорайонов установят новые дорожные знаки