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Без полиса - засада
В Госдуме всерьез задумались над тем, как стимулировать нарушителей приобретать полисы ОСАГО, чтобы обеспечить возмещение ущерба пострадавшим в ДТП. Один из подходов к ужесточению наказания за езду без страховки - уравнять штраф со средней стоимостью полиса, что семикратно увеличит его размер. Поддерживают идею и страховщики - это, по их мнению, делает езду без полиса бессмысленной.
Как обеспечить возмещение ущерба потерпевшим при ДТП, виновник которого не имеет полиса автогражданской ответственности? Этот вопрос обсуждался на рабочей группе Госдумы по ОСАГО в середине октября, рассказал «Известиям» источник, знакомый с результатами мероприятия. Самое очевидное предложение - распространить практику по возмещению ущерба жизни и здоровью из компенсационного фонда Российского союза автостраховщиков (РСА). Однако, по словам собеседника «Известий», категорически против такого варианта выступил представитель Центробанка Владимир ЧИСТЮХИН.
- Реализация предложения о гарантии возмещения вреда потерпевшему в ДТП, вне зависимости от наличия полиса ОСАГО, у виновника аварии будет снижать стимулы к покупке полиса ОСАГО. Что в условиях низких штрафов расширит число автовладельцев, выезжающих на дорогу без полиса, - пояснили позицию регулятора в пресс-службе ЦБ.
При этом, уточнили в Центробанке, на законопослушных автовладельцев дополнительной нагрузки не будет, так как в ОСАГО, по сути, будут зашиты риски автокаско.
В итоге участники рабочей группы пришли к выводу, что нужно не возмещать ущерб потерпевшим, а стимулировать нарушителей покупать страховку через существенное увеличение штрафа, уточнил источник «Известий». То, что такой вариант действительно обсуждался, «Известиям» подтвердили и участники мероприятия - член комитета ГД по финрынку Алексей Изотов и первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков. Оба подчеркнули, что вопрос находится в стадии дискуссии, и готового законопроекта пока нет. Как предположил Алексей Изотов, ясность может возникнуть в ходе парламентских слушаний по либерализации ОСАГО, которые назначены на 18 ноября.
Депутат поддерживает позицию ЦБ, что целесообразнее не возмещать ущерб из фонда РСА, а стимулировать нарушителей страховать свою ответственность перед третьими лицами.
- Часть автомобилистов не имеют полиса ОСАГО, и когда происходят аварии по их вине, потерпевшие остаются наедине с собой. Поэтому во многих странах, в том же Казахстане, установлены очень большие штрафы за это нарушение (более 4000 в рублевом эквиваленте - «Известия»). Люди без полиса ОСАГО должны нести адекватное наказание, - заявил «Известиям» депутат.
По его мнению, штраф за езду без полиса, составляющий 800 рублей, нужно приравнять к средней стоимости страховки - на сегодняшний день она превышает 5400 рублей. В этом случае штраф может вырасти почти в семь раз.
В том, что ужесточать наказание за езду без полиса ОСАГО надо, сомнений нет. Другой вопрос - как это делать.
Так, в пресс-службе ЦБ «Известиям» заявили: после того как удалось обеспечить доступность этого вида страхования, водитель без полиса ОСАГО должен осознавать неотвратимость наказания.
- И здесь мы видим большой потенциал во внедрении систем автоматической видеофиксации для контроля за наличием у водителей полиса ОСАГО, - отметили в ЦБ.
В Минфине полагают, что стимулом для граждан может быть учет особенностей вождения при установлении тарифов. Также в пресс-службе ведомства «Известиям» сообщили, что этому будет способствовать более широкое использование правоприменительных мер, направленных на реализацию принципа неотвратимости наказания - в том числе применения системы видеофиксации.
Вячеслав Лысаков из Госдумы также не видит необходимости в прямом повышении штрафов.
- Мы буквально стоим перед применением системы автоматической фото- и видеофиксации для определения незастрахованных автомобилей, испытание которой уже прошло в Москве. Она позволяет автоматически, по электронной базе страховщиков, определять в транспортном потоке машины, собственники которых не имеют полиса ОСАГО. Этот опыт, после внесения поправок в КоАП, позволит их штрафовать на всей территории страны, - полагает он.
Депутат и ЦБ имеют в виду пилотный проект по проверке наличия полисов ОСАГО через камеры на дорогах, который уже несколько месяцев проходит в Москве. Пока законодательно не разрешено взимать штрафы с нарушителей, им лишь отправляется уведомление о том, что они ездят без полиса.
- За первые месяцы эксперимента были выявлены тысячи автовладельцев без полисов ОСАГО. Отметим, около половины обращений в РСА по поводу отсутствия данных в базе АИС (информационная база) РСА вызваны тем, что автовладельцы приобрели фальшивые полисы, - рассказали в пресс-службе союза автостраховщиков.
Как полагает Вячеслав Лысаков, если внести законодательные поправки, то камеры будут постоянно фиксировать нарушителей, и им будут выписываться штрафы в нынешнем размере.
- Конечно, тут важно уточнить, сколько штрафов может быть выписано за день. Ведь камера может зафиксировать нарушение несколько раз в день, - пояснил депутат. - Разумно, если выписывать штраф можно будет один раз в течение дня.
При этом варианте, подсчитал Вячеслав Лысаков, тяжесть наказания может оказаться куда более существенной, чем при простом повышении санкций.
- Предположим, человек каждый день выезжает на дорогу без полиса, тогда он получит 30 штрафов за месяц, - отметил он.
В этом случае, даже при нынешнем размере наказания, автолюбителю без полиса придется заплатить 24 тыс. рублей, а это хороший стимул приобрести страховку, не сомневается представитель Госдумы.
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