Фотофиксацию техосмотра сделают обязательной по всей России

Обязательная фотофиксация техосмотра машин будет введена в России в 2020 году. Соответствующий закон вступит в силу с июня. Такое постановление подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с электронной подписью технического эксперта.

В сопроводительных документах к закону говорится, что данная мера поможет в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра. Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД.