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Фотофиксацию техосмотра сделают обязательной по всей России
09 Января 2020, 15:38 | Приморье
Обязательная фотофиксация техосмотра машин будет введена в России в 2020 году. Соответствующий закон вступит в силу с июня. Такое постановление подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.
Диагностические карты также теперь будут оформляться в электронном виде с электронной подписью технического эксперта.
В сопроводительных документах к закону говорится, что данная мера поможет в борьбе с практикой массового оформления диагностических карт без реального техосмотра. Контролировать связанные с диагностикой процессы будет МВД.
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Теги: Фотофиксация техосмотр
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