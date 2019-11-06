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Настало время менять резину!

06 Ноября 2019, 13:40 | Приморье

Первое автомобильное радио запустило новую волну акции "Море подарков"

 

На протяжении четырёх лет "Авторадио" проводит масштабную раздачу интересных и полезных подарков. За это время слушатели получили билеты на популярные события города, полезные вещи для автомобиля, туризма и дома. В осеннем сезоне акции "Море подарков" первое автомобильное радио совместно с магазином "1000 размеров" позаботилось о насущном вопросе: подготовка автомобиля к зиме - это купон на покупку шин, сезонное хранение шин и купон на бесплатный шиномонтаж.

С 14 октября слушатели первого автомобильного радио передвигаются по дорогам города, ожидая получить заветный подарок. Ежедневно ведущий объявляет новый маршрут, по которому будет двигаться в поисках автомобиля с наклейкой акции на борту. Те счастливчики, которые в нужное время оказались в нужном месте, получают подарок.

 

 
Акция уже в действии
 

Осенний сезон "Море подарков" продлится до 8 ноября. Чтобы стать участником, необходимо украсить свой автомобиль наклейкой акции, которую можно получить по адресам: Пологая, 68, 4-й этаж (офис "Авторадио"), Сахалинская, 4 и Русская, 92а (магазин "1000 размеров").

8 ноября, в финальный день акции, у каждого есть возможность получить суперприз - комплект зимней резины.

Приезжайте за бесплатными наклейками и участвуйте в акции "Море подарков" на "Авторадио"!

"Спасибо, "Авторадио"! Полезный подарок, как раз задумался о замене резины, теперь точно не буду ждать снегопад, а поеду уже сейчас!" — поделился Владимир, счастливый обладатель купона на
2 000 рублей на покупку шин.

"Получил наклейки в самом начале акции, но никак не мог поймать ведущего. Постоянно наши с ним маршруты расходились. Но сегодня я решил отложить все дела и на обеде отправился по маршруту акции", - рассказал победитель Александр.

"Ехал по делам. Тут звонит жена и говорит, что нужно срочно разворачиваться и ехать на Снеговую Падь, там "Авторадио" сейчас раздаёт подарки. Недолго думая, я развернулся и отправился ловить удачу. Как раз необходимо было жене резину поменять. Вот и сделал несколько дел одновременно. И подарок получил, и жену порадовал, и ещё и в прямой эфир вышел", - рассказал Дмитрий, победитель и владелец сертификата на 2 000 рублей от магазина "1000 размеров"

Впереди ещё две недели акции. Возможность получить призы есть у каждого! Увидимся на дороге!

Слушайте "Авторадио" и заботьтесь о своём автомобиле.

Фото автора

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: транспорт  акция  Авторадио 



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