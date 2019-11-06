Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Настало время менять резину!
Первое автомобильное радио запустило новую волну акции "Море подарков"
На протяжении четырёх лет "Авторадио" проводит масштабную раздачу интересных и полезных подарков. За это время слушатели получили билеты на популярные события города, полезные вещи для автомобиля, туризма и дома. В осеннем сезоне акции "Море подарков" первое автомобильное радио совместно с магазином "1000 размеров" позаботилось о насущном вопросе: подготовка автомобиля к зиме - это купон на покупку шин, сезонное хранение шин и купон на бесплатный шиномонтаж.
С 14 октября слушатели первого автомобильного радио передвигаются по дорогам города, ожидая получить заветный подарок. Ежедневно ведущий объявляет новый маршрут, по которому будет двигаться в поисках автомобиля с наклейкой акции на борту. Те счастливчики, которые в нужное время оказались в нужном месте, получают подарок.
Осенний сезон "Море подарков" продлится до 8 ноября. Чтобы стать участником, необходимо украсить свой автомобиль наклейкой акции, которую можно получить по адресам: Пологая, 68, 4-й этаж (офис "Авторадио"), Сахалинская, 4 и Русская, 92а (магазин "1000 размеров").
8 ноября, в финальный день акции, у каждого есть возможность получить суперприз - комплект зимней резины.
Приезжайте за бесплатными наклейками и участвуйте в акции "Море подарков" на "Авторадио"!
"Спасибо, "Авторадио"! Полезный подарок, как раз задумался о замене резины, теперь точно не буду ждать снегопад, а поеду уже сейчас!" — поделился Владимир, счастливый обладатель купона на
2 000 рублей на покупку шин.
"Получил наклейки в самом начале акции, но никак не мог поймать ведущего. Постоянно наши с ним маршруты расходились. Но сегодня я решил отложить все дела и на обеде отправился по маршруту акции", - рассказал победитель Александр.
"Ехал по делам. Тут звонит жена и говорит, что нужно срочно разворачиваться и ехать на Снеговую Падь, там "Авторадио" сейчас раздаёт подарки. Недолго думая, я развернулся и отправился ловить удачу. Как раз необходимо было жене резину поменять. Вот и сделал несколько дел одновременно. И подарок получил, и жену порадовал, и ещё и в прямой эфир вышел", - рассказал Дмитрий, победитель и владелец сертификата на 2 000 рублей от магазина "1000 размеров"
Впереди ещё две недели акции. Возможность получить призы есть у каждого! Увидимся на дороге!
Слушайте "Авторадио" и заботьтесь о своём автомобиле.
Фото автора
Новости тематики
- Настало время менять резину!
- Тревожная кнопка правому рулю
- Владивосток получит московские троллейбусы
- Призрак ГЛОНАСС вновь бродит по Приморью
- Опубликованы адреса размещения всех фоторадаров на дорогах Приморья
- Праворульные авто могут попасть под запрет уже 1 июля
- Владивосток - город моряков и автослесарей
- Спрос на дорогие машины в Приморье продолжает расти
- В Приморье серьезно выросло количество ДТП, в том числе и с самым печальным исходом
- ОСАГО выехало боком
Новости раздела
- Настало время менять резину!
- Тревожная кнопка правому рулю
- Владивосток получит московские троллейбусы
- Во Владивостоке установили новый светофор
- Во Владивостоке принято решение по ликвидации автомобильных пробок
- Призрак ГЛОНАСС вновь бродит по Приморью
- Во Владивостоке на аварийном участке установлен новый светофор
- Дожди работе не помеха
- Во Владивостоке река Лазурная затопила Шаморовскую трассу
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Жители Владивостока атакуют мэрию в соцсетях
- Дальневосточный губернатор вводит новые правила общения с населением в соцсетях
- Во Владивостоке появятся новые автобусные магистральные маршруты
- В Приморье определились с компаниями, которые заработают на вывозе коммунальных отходов
- Петроглифы Сикачи-Аляна получат престижный статус
- Сахалин летом 2020 года примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии
- Амурская область закупит в лизинг технику для уборки дорог
- На Сахалине завершен первый этап реконструкции дороги на Холмском перевале
- Есть еще желающие? Cтатус резидента ТОР или СПВ раздают максимально быстро
- Дорожники должны укатать Владивосток в асфальт в указанный срок