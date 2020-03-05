На круглом столе обсудили качество топлива на АЗС

Во Владивостоке прошло мероприятие, посвященное проблеме качества топлива

В столице Приморья прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Росстандарта, топливного бизнеса, а также журналисты. Мероприятие было проведено в рамках федерального информационного проекта Росстандарта «Топливо без обмана».

На нем обсудили сложившуюся ситуацию на рынке, причины возникновения контрафактного товара и дальнейшие совместные действия, направленные на решение вопросов оборота некачественного продукта и «недолива».

Опасный суррогат

«По итогам проверок заправочных станций по Приморскому краю за 2019 год, количество нарушений составило 27 %, - рассказал заместитель руководителя ДМТУ Росстандарта Алексей КОНТАРЕВ. - Росстандартом определено, что этот показатель для оборота контрафактной продукции не должен превышать 20%. На сайте Управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, вы можете ознакомиться с Картой качества топлива. В дальнейшем, она станет интерактивной, и данные будут обновляться в режиме онлайн.

Следует отметить, что основная доля выявленных нарушений приходится на независимые АЗС. За прошедший год было проведено 15 проверок на территории Приморского края, из них внеплановых по поручению правительства – шесть, по обращению граждан – восемь, плановых проверок – одна, по предписанию – одна. Проверке подверглись 15 АЗС.

Нарушения были выявлены по результатам четырех проверок, все они были связаны с несоответствием физико-химическим нормам, в основном по превышению массовой доли серы в дизельном топливе и бензине. Основные причины этих нарушений - отсутствие входного контроля качества нефтепродуктов, поступающих в розничную сеть АЗС, недостаточное обеспечение подконтрольного субъекта исправности резервуарного парка автозаправок, отсутствие должного контроля при реализации топлива. Одна из важнейших причин существования некачественного топлива по всей России – неправильная эксплуатация резервуаров. Некоторые владельцы АЗС не чистят их вообще, из-за этого могут смешиваться бензин и дизельное топливо, а это приводит к снижению температуры вспышки и пагубно влияет на работу дизельного двигателя».

Важно помнить, что топливо, не соответствующее техническому регламенту может быть опасно для жизни. Эксперты рассказали о трагических случаях, когда из-за низкого качества топлива происходила поломка автомобиля, а водители погибали. Специалисты объяснили, что необходимо сделать, если человек пострадал от контрафактного продукта.

«В законе предусмотрено, что основанием для проведения проверок является угроза причинения вреда здоровью, - отметил Алексей Контарев. – В заявлении в обязательном порядке, должна присутствовать информация, что являлось причиной и каким оказалось следствие: произошла ли внезапная остановка транспортного средства, начали ли вы замерзать в неработающей машине, может, возникла аварийная ситуация. Такая информация упростит нашу работу, потому что мы – надзорно-контрольный орган, который согласовывает проверки с прокуратурой, и не всегда мы можем, по содержащимся в обращении сведениям, провести внеплановую проверку. С заявлением можно обращаться на официальный сайт Росстандарта, на портал Госуслуг и присылать его на электронную почту нашей организации».

Некоторые представители частных АЗС, замеченных в нарушениях, утверждали, что у них просто нет возможности проверять свой продукт. Ближайшая лаборатория, где это можно сделать, находится в Иркутске. Однако, уже в следующем году, планируется открытие лабораторного комплекса в Хабаровске.

В крупных сетевых компаниях – ВИНКах, как правило, есть свои аккредитованные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, которое позволяет определить важнейшие показатели качества топлива

К слову, в трех регионах Дальнего Востока действительно наблюдается нехватка современных лабораторий, имеющим необходимые аккредитации. Так, в Амурской области, Камчатском крае и Приморье лаборатории ННК являются единственными аккредитованными на методы испытания нефтепродуктов – каждая в своем регионе присутствия. Именно они имеют право выдавать паспорт качества на отпускаемое топливо. Он оформляется на каждый вид бензина по результатам испытаний в соответствии с требованиями Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения Министерства энергетики РФ.

Помимо аккредитованных стационарных лабораторий в крупных сетевых компаниях существуют и мобильные службы контроля качества топлива, которые позволяет провести оперативный анализ на любой АЗС сети.

Возвращаясь к уже упомянутой Группе компаний ННК, чей топливный бренд хорошо известен дальневосточникам, ее специалисты ежедневно выезжают для отбора проб и проведения необходимых замеров строго в соответствии с графиком проверок и с помощью экспресс-анализаторов определяют качество реализуемых нефтепродуктов. Как сообщал ранее «Золотой Рог» в материале «Ликбез для автовладельцев - как не быть обманутым на заправке», в компании налажена строгая многоступенчатая система мониторинга качества реализуемой продукции – на каждом этапе пути к конечному потребителю топливо проходит проверку. Пока нефтепродукт доберется от производителя - Хабаровского нефтезавода до АЗС, его подвергнут тщательному анализу порядка 80 раз. Это трудоемкое, но необходимое для гарантии качества мероприятие позволяет проверить как октановое число, так и содержание серы. В одном только Приморском крае количество исследований нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 тысяч, соответственно, в год производится около 110 тысяч анализов.

Логично, что ВИНКи находятся в более выгодных условиях, чем независимые АЗС – вложившись в создание собственных лабораторий и служб мобильного мониторинга, они гарантируют качество реализуемой продукции. Не все мелкие сети готовы нести такие затраты, как итог – страдают автовладельцы, ставшие жертвой продавцов суррогата.

За «недолив» накажут

«Сегодня на российском рынке возникает и такая проблема, как «недолив» топлива, - отметил председательствующий заместитель руководителя Росстандарта Алексей КУЛЕШОВ. - Это связано с различными хищениями - нарушается законодательство, а в частности ГОСТ не предусматривает защиту программного обеспечения. Мы работаем над этой проблемой, и планируем к середине 2020 года разработать новый стандарт, который будет иметь более жесткие требования к безопасности оборудования. Речь идет о механизмах защиты доступа к программному обеспечению и узлам топливораздаточного оборудования. Также мы разрабатываем новую методику осуществления метрологического надзора за количеством отпуска топлива, которая позволит нам осуществлять проверки в режиме «тайного покупателя. Новый закон, который вступит в силу с января следующего года, будет предусматривать такой механизм, как контрольная закупка. Существующая на сегодняшний день методика измерений не позволяет нам осуществлять такие действия в режиме тайного покупателя, соответственно существует вариант искажения измерений. Сейчас проверка выглядит так: приходит инспектор и просит отпустить определенное количество топлива в мерник. Это значит, что никакую тайную закупку совершить нельзя. Мы считаем, что новая методика позволит, не вторгаясь в законы и интересы добросовестного бизнеса, выявлять факты отпуска топлива с «недоливом».

Напоминаю, что оборотные штрафы за реализацию опасного топлива - это 1% из оборота, но не менее 500 тыс. рублей за первое нарушение и 3% от оборота, но не менее 2 миллионов рублей за повторное нарушение и запрет на торговлю сроком до 90 суток. Такие же санкции планируются за «недолив».

В рамках информационного проекта «Топливо без обмана» с 2019 года мы публикуем информацию о местах отпуска опасной продукции и планируем продолжать эту работу. Это важно, ведь мы понимаем, что любые искажения на этом рынке приносят значительный ущерб добросовестным участникам. Также, Росстандарт стремится обеспечить создание понятных, прозрачных условий на топливном рынке».

В ходе общения с представителями топливного союза Приморского края было решено размещать на сайте Росстандарта списки добросовестных АЗС, чтобы их деловая репутация была защищена.

Проблема в персонале

«Сейчас у нас уже прошло 2 внеплановые проверки нефтебаз в Шкотово и Уссурийске, - рассказал начальник отдела государственного надзора Приморского края Владислав СОКОЛОВ. - Плановые проверки ожидают ООО «ЭМА», «Континент 2000», под вопросом проверки находятся «РН -Востокнефтепродукт» и нефтебаза в Славянке. Остальная работа будет построена на жалобах населения.

При ближайшем рассмотрении жалоб становится понятно, что 9 из 10 конфликтов можно было бы уладить на АЗС. Персонал в виде заправщиков и диспетчеров не работает с покупателем, не объясняет ему ничего. Если человек считает, что ему не долили топливо, то почему бы не предложить ему проверить? Достаньте мерное ведро, расскажите принцип его работы, растолкуйте, почему нельзя ориентироваться только на стрелку автомобильного индикатора. Но этого не происходит и появляются жалобы. Дальше к вам иду я, как правило, с последствиями, ведь на некоторых АЗС даже этого мерного ведра нет, что является нарушением. Поэтому работайте со своими сотрудниками. Вам по силам решать вопросы на месте».

Методичка для потребителя

Представители Росстандарта разработали методичку, в которой в простой форме изложены все ответы на часто задаваемые вопросы: как понять, что вам недолили бензин, чем руководствоваться при заправке топлива. В течение марта она будет доработана, и ее начнут распространять в бумажной версии среди потребителей и добросовестных АЗС. Также ее можно будет скачать на сайте Росстандарта. Содержимое будет полезно и владельцам небольших заправок, которые не обладают профильным юридическим образованием. Как объяснили эксперты, культура знания законов на этом рынке не всегда удовлетворительна, а с помощью методички можно будет узнать список необходимого на

АЗС и понять, какие законы надо изучить, чтобы не нарушать метрологические требования.

Эксперты порекомендовали заправляться в проверенных местах и обращать внимание на то, как обустроена работа на АЗС. «Смотрите, есть ли уголок потребителя, имеются ли там все необходимые документы, - объяснил Алексей Кулешов. – Обязательно должны быть копии паспортов качества топлива, следует обращать внимание на дату их оформления. В разных субъектах РФ я встречал паспорта 2018 года при том, что максимальный срок хранения топлива – полтора месяца. Если вы видите просроченные паспорта, то помните, о том, что это – явное нарушение, и я бы таких АЗС остерегался. Также необходимо обращать внимание на то, как указывается топливо на этих АЗС: всякие обманки вроде ДТФ, ГДК, СНТ – где за дизель выдают непонятную продукцию, рекомендуется объезжать стороной. Это суррогат, где сера превышает в сотни раз допустимую норму. Химики подскажут вам, что сера – это образование агрессивных веществ, в том числе кислотных. Она приводит к поломкам двигателя и дорогостоящему ремонту».

Диана БЕЛАЯ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.