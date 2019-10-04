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Во Владивостоке установили новый светофор
Автолюбителей и пешеходов Владивостока просят быть внимательными – в районе дома № 2 по улице Спортивной заработал ещё один новый светофор. Его по заказу городской администрации установили здесь по итогам мониторинга дорожной ситуации.
Уделить особое внимание организации дорожного движения и безопасности автолюбителей и пешеходов во Владивостоке – такую задачу специалистам глава города Олег Гуменюк.
Специалисты управления дорог и благоустройства мэрии рассказали, что в этом году запланирована также установка светофоров на Всеволода Сибирцева, Университетском проспекте и улице Вилкова. Кстати, по последнему адресу светофор уже смонтировали и планируют в скором времени провести работы по подключению его к электросетям.
«Мы постоянно проводим мониторинг дорожной ситуации совместно с ГИБДД. Принято решение об установке сразу двух новых светофорных объектов по улице Спортивной. Буквально на днях ещё один светофор на этой оживленной улице появился в районе дома № 6», - добавили специалисты.
Евгений Кулешов (фото)
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