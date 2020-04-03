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Во Владивостоке усилят работу по дезинфекции городского транспорта
03 Апреля 2020, 11:42 | Приморье
С 1 апреля к этой работе привлечены специалисты ветеринарной службы. Каждый автобус проходит двойную дезинфекцию – на мойке и перед выходом на маршрут
Дополнительные посты дезинфекции установят в автобусном парке МПВ «ВПОПАТ № 1». Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично проинспектировал промывку транспортных средств, наличие сил и дезинфицирующих средств на ведущем в городе предприятии пассажирских перевозок в четверг, 2 апреля.
Усиленная дезинфекция общественного пассажирского транспорта во Владивостоке проводится с середины марта. С 1 апреля к этой работе привлечены специалисты ветеринарной службы. Каждый автобус проходит двойную дезинфекцию – на мойке и перед выходом на маршрут.
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо наладить контроль за каждым транспортным средством.
«В пятницу в автопарке будет выставлено шесть постов дезинфекции. Каждая машина должна фиксироваться в журнале, эти данные будут передаваться в систему учета ГИБДД. Мы раздадим сотрудникам специальные устройства, чтобы у них были номера автобусов, которые прошли санитарную обработку», – обозначил губернатор.
Кроме того, министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморья дано поручение совместно с городом подобную работу провести в такси.
«Нужно установить необходимое количество машин для жителей. Обязательное требование – наличие средств индивидуальной защиты у водителя, фиксация машины, которая прошла дезобработку в сертифицированных мойках», – отметил Олег Кожемяко.
Глава Владивостока Олег Гуменюк доложил о мерах по санитарной обработке города.
«Мы закупили 80 двухсотлитровых бочек для дезинфекции города. С 7:00 до 8:00 будем обрабатывать места массового скопления людей, мыть центральные дороги. Эта работа будет вестись регулярно, через день», – сообщил он.
Фото – Игорь Новиков
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Теги: дезинфекция коронавирус транспорт
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