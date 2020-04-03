www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 77.73 р. 100 JPY: 71.4 р.
EUR: 85.74 р. 10 CNY: 10.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Во Владивостоке усилят работу по дезинфекции городского транспорта

03 Апреля 2020, 11:42 | Приморье
С 1 апреля к этой работе привлечены специалисты ветеринарной службы. Каждый автобус проходит двойную дезинфекцию – на мойке и перед выходом на маршрут
 
Дополнительные посты дезинфекции установят в автобусном парке МПВ «ВПОПАТ № 1». Губернатор Приморья Олег Кожемяко лично проинспектировал промывку транспортных средств, наличие сил и дезинфицирующих средств на ведущем в городе предприятии пассажирских перевозок в четверг, 2 апреля.
 
Усиленная дезинфекция общественного пассажирского транспорта во Владивостоке проводится с середины марта. С 1 апреля к этой работе привлечены специалисты ветеринарной службы. Каждый автобус проходит двойную дезинфекцию – на мойке и перед выходом на маршрут.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что необходимо наладить контроль за каждым транспортным средством.
 
«В пятницу в автопарке будет выставлено шесть постов дезинфекции. Каждая машина должна фиксироваться в журнале, эти данные будут передаваться в систему учета ГИБДД. Мы раздадим сотрудникам специальные устройства, чтобы у них были номера автобусов, которые прошли санитарную обработку», – обозначил губернатор.
 
Кроме того, министерству транспорта и дорожного хозяйства Приморья дано поручение совместно с городом подобную работу провести в такси.
 
«Нужно установить необходимое количество машин для жителей. Обязательное требование – наличие средств индивидуальной защиты у водителя, фиксация машины, которая прошла дезобработку в сертифицированных мойках», – отметил Олег Кожемяко. 
 
Глава Владивостока Олег Гуменюк доложил о мерах по санитарной обработке города.
 
«Мы закупили 80 двухсотлитровых бочек для дезинфекции города. С 7:00 до 8:00 будем обрабатывать места массового скопления людей, мыть центральные дороги. Эта работа будет вестись регулярно, через день», – сообщил он.
 
 
Фото – Игорь Новиков
 

 

Автор:
Теги: дезинфекция  коронавирус  транспорт 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]