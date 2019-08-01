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Опубликованы адреса размещения всех фоторадаров на дорогах Приморья
Почти 60 комплексов фото- и видеофиксации правонарушений работают на дорогах Приморского края, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Как рассказали в краевом департаменте по координации правоохранительной деятельности, комплекс «Крис-М», фиксирующий нарушения скоростного режима, и комплекс «Кордон», которые помимо превышения скорости фиксируют обгон, выезд на полосу встречного движения, непредставление преимущества пешеходу, размещены по следующим адресам:
Мостовые переходы во Владивостоке:
– 16-й километр, середина низководного моста поселок Новый – Де-Фриз – Седанка – Бухта Патрокл;
– мостовой переход на остров Русский;
– мостовой переход через бухту Золотой Рог;
– улица Надибаидзе, 32.
Трасса А370 Хабаровск – Владивосток:
– Некрасовский путепровод – поворот на Камский переулок (пересечение);
– Проспект 100-лет Владивостоку, 28г;
– Проспект 100-лет Владивостоку, 70;
– Проспект 100-лет Владивостоку, 120;
– Проспект 100-лет Владивостоку, 182, комплекс «Русские бани»;
– улица Маковского, 18, 757-й километр.
– АЗС «Бензо», 755-й километр;
– пересечение улиц Маковского и Шишкина;
– пересечение улиц Маковского и 10-ой;
– пересечение улиц Маковского и Шевченко, поворот на бухту Лазурная, 750-й километр;
– улица Маковского, 224;
– 2-й километр, в обход Раздольного, Надеждинский район;
– 355-й километр;
– 406-й километр, Лесозаводский городской округ;
– 441-й километр, Кировский район;
– 449-й километр, Кировский район;
– 497-й километр, Спасский район;
– 578-й километр, Черниговский район;
– 581-й километр, Черниговский район;
– 643-й километр, Михайловский район;
– 670-й километр, Уссурийск;
– 670-й километр, обход Уссурийска;
– 708-й километр, Надеждинский район;
– 714-й километр, Надеждинский район;
– 720-й километр, Надеждинский район;
– 722-й километр, Надеждинский район;
– 725-й километр, Надеждинский район;
– 729-й километр;
– 732-й километр;
– 735-й километр (синий виадук);
– 737-й километр;
– 738-й километр;
– 739-й километр;
– 741-й километр, ресторан «Лесная Заимка».
– 744-й километр;
– 745-й километр;
– 747-й километр, поворот на станцию «Спутник»;
Трасса А181 Осиновка – Рудная Пристань:
– 4-й километр;
– 37-й километр;
– 83-й километр, Арсеньев;
– 110-й километр;
– 123-й километр.
Участок автодороги Владивосток – Аэропорт:
– 3-й километр.
Участок автодороги Поселок Новый – бухта Патрокл:
– 7-й километр;
– 26-й километр.
Трасса А188 Артем – Находка – Порт Восточный:
– 27-й километр, поселок Шкотовский;
– 47-й километр, поселок Шкотовский;
– 53-й километр поселок Шкотовский;
– 96-й километр, ЗАТО Фокино, поселок Домашлино;
– 101-й километр, ЗАТО Фокино;
– 118-й километр, Находка;
– 123-й километр;
– 127-й километр, Новолитовск;
– 141-й километр, Находка;
– 144-й километр, Находка.
Фото – Глеб Ильинский
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