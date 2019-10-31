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ННК обновляет автопарк бензовозов
40 миллионов рублей – и шведский бензовоз везет хабаровский бензин по Приморью
В Группе компаний ННК разработана комплексная программа обновления парка бензовозов, внедрение которой позволит повысить надежность поставок топливных продуктов потребителям на фоне снижения затрат. В рамках ее реализации происходит переход на наиболее надежные бренды автомобильной техники с увеличением грузоподъемности, экономичности и комфортности, большое внимание также уделяется экологическим аспектам. Так, в 2019 году заменено около 15% автопарка бензовозов. Только что два новеньких красавца вышли на трассы Камчатки, в Приморье же в этом году закуплено 7 мощных автомобилей «Вольво». Максимальная грузоподъемность машин составляет 30 тонн, что позволяет достигать наибольшей эффективности при перевозке топлива от нефтебаз до конечных потребителей.
Всего в ННК доставкой топливных продуктов на территории Дальнего Востока занимается более ста бензовозов. В компании внедрены жесткие требования к безопасности для перевозки особо опасных грузов. Для визуального контроля на каждом бензовозе установлены 4 видеокамеры, фиксирующие транспортную ситуацию во время движения, а также действия водителя в кабине.
«Мы тщательно контролируем качество топлива на всем пути его следования от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, также входящего в Группу компаний ННК, до конечного потребителя. Если говорить о передвижении бензовозов, автомобили опломбированы, с помощью системы мониторинга мы отслеживаем весь путь и остановки водителя: весь эксплуатируемый парк оснащен аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS», - пояснили в ННК.
По каждому бензовозу в режиме реального времени на централизованный сервер передаются различные данные: текущее местоположение, скоростной режим, стиль вождения, соблюдение режима труда и отдыха водителя и др. Также через систему онлайн-мониторинга контролируются около трех тысяч разрешенных геозон Дальневосточного федерального округа и Республики Бурятия - нефтебазы, АЗС и т.п. В случае отклонения от маршрута и незапланированных остановок система оперативно информирует специалистов в диспетчерских транспортного мониторинга ННК.
По данным из открытых источников, современные бензовозы «Вольво» оборудованы анатомическими водительскими сиденьями, также в машине есть портативный чайник и водонагреватель. При необходимости водитель может отдохнуть в комфортабельном спальном отсеке с возможностью просмотра фильмов на мониторе. Стоимость такого автомобиля может достигать 40 млн рублей.
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