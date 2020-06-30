Дальневосточникам дадут огромную скидку при покупке новых авто

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам на льготные автокредиты семьям с детьми и медработникам. На предоставление субсидий направлено 22,5 млрд руб.

Субсидию получат те, кто предлагает займы со скидкой 10% от стоимости автомобиля семьям с одним ребенком, сотрудникам медицинских учреждений, а также сдавшим старый автомобиль в трейд-ин в счет уплаты первоначального взноса. Для жителей Дальнего Востока скидка составит 25% от цены новой машины. Максимальная стоимость автомобиля, который можно взять в кредит, увеличена с 1 млн до 1,5 млн руб.