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Акция "Весна с ННК": Трое дальневосточников стали обладателями новеньких внедорожников

29 Мая 2020, 16:09 | Дальний Восток

По итогам розыгрыша нашлись обладатели и еще более 120 ценных призов от ННК

Подведены итоги акции «Весна с ННК», приуроченной к 75-й годовщине Великой Победы, - определены победители, ставшие счастливыми обладателями современных и мощных внедорожников Mitsubishi Outlander.

Напомним, акция проходила на АЗС ННК в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье в период с 18 марта по 7 мая. Для того чтобы принять участие в акции, автовладельцы после заправки автомобилей трижды от 30 литров и более должны были зарегистрировать чеки на сайте азсннк.рф и получить персональный код участника.

Участники акции получали шанс выиграть различные призы - от сувениров с символикой ННК до сертификатов на бесплатный кофе, видеотехники и топливных карт.

Главными же призами стали три кроссовера Mitsubishi Outlander, ожидавшие своих будущих владельцев в трех регионах присутствия ННК.

Масштабы акции впечатляют: всего за время ее проведения было зарегистрировано около 180 тысяч чеков клиентов автозаправочных станций ННК, чья сеть с ярким логотипом-солнцем насчитывает около 300 АЗС, обеспечивающих автомобилистов Дальнего Востока высококачественными нефтепродуктами, в том числе в отдаленных и малонаселенных районах.

Розыгрыш более 120 призов состоялся 9 мая, в день празднования Дня Победы. Многочисленные участники из трех дальневосточных регионов могли наблюдать прямую трансляцию подведения итогов на сайте акции «Весна с ННК» в режиме реального времени.


 

Ирина ТИРСКИХ выиграла топливную карту «Всегда по пути» на 200 литров любого топлива. Причем участие в розыгрыше – ее первый и сразу удачный опыт. «Попытать счастья мне предложил мой избранник. Я согласилась и не пожалела. Свой выигрыш планирую тратить на поездки на море, ведь лето приближается. Моя семья регулярно за рулем, поэтому бензин очень нужен», - поделилась впечатлениями обладательница приза.


 

Александр АКМАЙКИН теперь счастливый обладатель нового внедорожника Mitsubishi Outlander, тоже принял участие в акции впервые в жизни: «Мы с женой заправляемся на ННК с 2010 года, потому что заправочные станции расположены удобно для нас и качество топлива нареканий не вызывало никогда. Сначала я не верил, что выиграл автомобиль, потом слов не было, только эмоции. До этого я никогда не участвовал в розыгрышах, теперь буду внимательно следить за новыми акциями на АЗС. Благодаря этому призу мы расширим географию своих путешествий, ведь этот автомобиль невероятно проходимый», - не скрывая радости, рассказал победитель.


 

Компания поздравляет всех победителей, благодарит участников и напоминает: востребованный нефтепродукт высокого качества, достойный сервис, широкая линейка сопутствующих товаров и услуг – стандарты работы АЗС ННК, фундамент открытых отношений между клиентами и компанией. А грандиозный розыгрыш призов – приятное дополнение к взаимовыгодному сотрудничеству, желание добавить позитивных эмоций и подарить шанс на победу каждому клиенту ННК.

«Нас выбирают за качественное топливо и предоставляемый уровень сервиса. Стремясь выразить признательность клиентам за их преданность бренду, мы стараемся радовать их новыми предложениями, выгодными акциями и достойными призами», - подчеркнули в компании.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: приморье  конкурс  бензин  акция  призы  авто  ннк 



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