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ННК на Дальнем Востоке провела массовую зачистку резервуаров на АЗС
На автозаправочных станциях Группы ННК проходит плановая зачистка и калибровка резервуаров. Это позволит сохранить качество содержащегося в них бензина на прежнем уровне и обеспечить надёжность самих ёмкостей. Большая часть дальневосточных АЗС ННК уже прошла данную процедуру.
За время эксплуатации в резервуарах, где хранится топливо, скапливается нефтяной шлам — это смесь из донных отложений, воды, механических примесей. По закону, зачистку ёмкостей на АЗС должны проводить не реже, чем раз в два года. Кроме того, если планируется замена нефтепродукта, требуется техническая диагностика или модернизация оборудования, цистерны тоже следует чистить. Процедура строго регламентирована: необходимо соблюдать должные условия труда, обеспечивать экологическую и пожарную безопасность.
Зачистка проходит в несколько этапов. Сначала из резервуара откачивают топливо, после — удаляют нефтешлам, механические примеси. Следом, при помощи специального моющего средства, очищают стены цистерны, а оставшуюся воду удаляют насосом. Не остаётся без внимания и техническое состояние баков. Специалисты ННК заменяют износившиеся прокладки и проверяют герметичность цистерн. Весь процесс контролируют члены квалификационной комиссии, которая готовит по итогам мероприятия специальный акт.
ННК проводит зачистки резервуаров регулярно и с соблюдением всех требований закона. Однако не все АЗС руководствуются тем же подходом. Эксперты Государственных региональных центров стандартизации, метрологии и испытаний полагают, что руководители многих автозаправочных станций не считают нужным проводить регулярные зачистки. В итоге в цистернах таких АЗС копятся примеси, которые значительно снижают качество содержащегося в них бензина. В результате страдает конечный потребитель — автовладелец. Ведь некачественное топливо не только сказывается на «поведении» автомобиля на дороге, но и негативно влияет на его механизмы.
«Развитие собственной розничной сети автозаправочных станций — одно из ключевых направлений работы ННК. Поэтому для нас важно, регулярно осуществляя мероприятия по очистке резервуаров нефтебаз и автозаправочных станций, обеспечивать для своих клиентов достойный уровень сервиса и высокое качество нефтепродуктов, - подчеркнули в Группе ННК.
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