Твоя победа – твой автомобиль!

Стартовавшая акция «Весна с ННК» дает шанс автолюбителям выиграть Mitsubishi Outlander и другие ценные призы

Группа компаний ННК объявила о начале акции «Весна с ННК», приуроченной к юбилею Великой Победы, главным призом которой станет автомобиль Mitsubishi Outlander*. Розыгрыш призов состоится сразу в трех дальневосточных регионах присутствия бренда: Амурской области, Хабаровском крае и в Приморье.

Уникальная возможность стать счастливым обладателем современного кроссовера появится у тех автовладельцев, кто выполнит несколько простых условий. В период проведения акции с 18 марта по 7 мая 2020 г. любой клиент АЗС «ННК» - физическое лицо при заправке автомобиля от 30 литров три раза и более, должен зарегистрировать не менее трёх чеков на сайте азсннк.рф, сохранив оригиналы, и получить персональный код. Победитель розыгрыша будет определён при помощи генератора случайных чисел 9 мая 2020 г.

При этом важно помнить, чем больше зарегистрированных чеков на сайте, тем выше шансы на победу!

Помимо главного приза – автомобиля, среди участников акции будут разыграны дополнительные призы: топливные карты, видеорегистраторы, бытовая техника и другие подарки.

*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф.