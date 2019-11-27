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Контроль за качеством продукции стратегического для Дальнего Востока предприятия - в руках профессионалов
Контроль за качеством продукции стратегического для Дальнего Востока предприятия находится в руках профессионалов высочайшего уровня
Как известно, сеть АЗС ННК на Дальнем Востоке реализует топливо, произведенное на Хабаровском нефтеперерабатывающем заводе. После вхождения в Группу компаний ННК, на нем была проведена масштабная модернизация и теперь завод по праву можно назвать лучшим предприятием нефтеперерабатывающей отрасли России. Настоящими профессионалами своего дела являются и сотрудники завода, что подтверждают и итоги отраслевых профессиональных конкурсов.
Так, в этом году в региональном конкурсе «Лучший метролог Хабаровского края», проводимом Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии и ФБУ «Хабаровский ЦСМ» (Центр Стандартизации и Метрологии) победил начальник отдела метрологии «ННК-Хабаровский НПЗ» Максим Морозов (он на центральном фото), которому пришлось соревноваться со специалистами метрологических служб крупнейших предприятий и организаций Дальнего Востока.
Досье газеты «Золотой Рог»
Конкурс "Лучший метролог" проводится ежегодно, начиная с 2017 года. Для оценки профессионализма конкурсантов используются такие критерии, как количество применяемых средств измерений на предприятии, наличие собственных эталонов, работа поверочных и калибровочных подразделений, наличие автоматизированной системы учета средств измерений, вовлеченность метрологической службы в систему менеджмента качества предприятия.
Как сообщили на предприятии, победитель конкурса Максим Морозов работает на ХНПЗ около 20 лет. В 2015 он был назначен на должность главного метролога ХНПЗ, а вскоре стал начальником отдела метрологии предприятия. И как показали итоги конкурса предприятие в его лице получило высококлассного руководителя важного направления работы.
При его непосредственном участии были внедрены сложнейшие проектные решения, значительно поднявшие уровень деятельности метрологической службы. В частности, введены в действие системы коммерческого учета количества и показателей качества нефти и товарных нефтепродуктов. Особое место в послужном списке Максима занимает создание проверочной лаборатории, которая в 2019 году успешно прошла аккредитацию на право проведения поверочных работ основных средств измерений, участвующих в производственных процессах
Напомним, Хабаровский нефтеперерабатывающий завод производит линейку моторного топлива, разработанного с учетом особенностей климата в Дальневосточном регионе. Вся продукция проходит проверку, после чего получает паспорт качества изготовителя. Это также входит в зону ответственности Максима и сотрудников метрологической службы.
Далее топливо реализуется через сеть нефтебаз и собственных АЗС с ярким логотипом солнцем. В Группе компаний ННК налажена строгая система мониторинга качества реализуемой продукции: на каждом этапе пути к конечному потребителю она вновь проходит тщательную проверку. Любопытный и многозначащий факт: как посчитали специалисты компании, пока топливо доберется от Хабаровского нефтезавода до бензобака жителей Приморья, коллегами Максима Морозова в метрологических службах предприятий ННК будет проведено около 80 анализов.
Не менее впечатляющими и другие показатели объема проводимой работы в лабораториях ННК у нас, в Приморском крае: количество исследований качества нефтепродуктов в месяц составляет в среднем около 9 000 анализов, соответственно, в год производится около 110 000 исследований! Проверяют как октановое число, так и содержание серы. Это достаточно затратная, но в то же время необходимое для гарантии качества топливных продуктов работа.
Кстати, известно, что в свободное от работы время Максим любит играть в волейбол. Как говорит он сам, это помогает ему быть в хорошей физической форме и развивает умение работать в команде. «Моя победа - заслуга всех сотрудников отдела метрологии. Вместе мы выполняем важнейшую задачу, обеспечивая качество выпускаемого родным предприятием топлива», - считает Максим Морозов.
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