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Группа компаний ННК развивает сеть АЗС на Дальнем Востоке
После проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция в городе Свободный
В городе Свободный, после проведенной реконструкции заработала автозаправочная станция. Обновленная АЗС соответствует стандартам крупной нефтяной компании.
Сегодня к современным автозаправочным комплексам предъявляются серьезные требования. В ННК создают максимально комфортные условия для своих клиентов, чтобы у водителей была возможность снять накопленное за рулем напряжение, что, безусловно, влияет на безопасность дорожного движения. В ходе проведенных работ на АЗС в Свободном появилась уютная кафе-зона, где клиенты смогут перекусить, выпить свежесваренный кофе или приобрести сопутствующие товары.
В первый день работы все автомобилисты имели возможность продегустировать блюда из ассортимента кафе. Кстати, мало кто знает, что сотрудники автозаправочных станций «ННК-Амурнефтепродукт» проходят специальное обучение премудростям приготовления итальянской пиццы, аппетитных хот-догов и сочных гамбургеров. Какой соус лучше подчеркнет вкус того или иного блюда, как приготовить аппетитную горячую сосиску, что сделать, чтобы булочка у хот-дога была с хрустящей корочкой – лишь малая часть поварских секретов, получаемых операторами АЗС от профессионала, представителя торговой марки Sibylla. Именно ее продукцию теперь смогут покупать на АЗС ННК автовладельцы Свободного.
По сложившейся традиции после торжественного перерезания ленты первыми на новых АЗС заправляются автомобили неотложных служб: скорой помощи, полиции и МЧС, чья работа важна для каждого из нас. На заправке АЗС первый бензин был залит в машины полиции и пожарной службы.
"Группа компаний ННК проводит последовательную политику по обеспечению жителей Дальнего Востока качественными нефтепродуктами. Сегодня мы открываем в Свободном обновленную АЗС, которая обеспечит не только качественное топливо для наших клиентов, но и высокий уровень сервиса. Мы видим, что город стремительно развивается и стараемся соответствовать» - прокомментировали в компании.
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