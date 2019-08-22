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Выиграйте топливо от ННК!
Оргкомитет Восточного экономического форума, Группа компаний ННК и Издательская компания «Золотой Рог» объявляют фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока»
Уважаемые читатели! В преддверии 5-го Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке на острове Русском с 4 по 6 сентября, Оргкомитет ВЭФ-2019, региональный информационный партнер Издательская компания «Золотой Рог» и официальный топливный партнер Форума, Группа компаний ННК, объявляют о проведении фотоконкурса, посвященного юбилею ВЭФ. Призами для победителей станут сертификаты на топливо от компании ННК!
Фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока» проводится в рамках ежегодного Восточного экономического форума. Участие в конкурсе могут принять все желающие без ограничений.
Тематика и жанр представленных работ также не содержит жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов. Это может быть, к примеру, портрет, сделанный на определенной местности, городской или сельский пейзаж, улицы и дороги и пр. Конкурсное жюри будет приветствовать фотоработы, на которых изображены характерные для данной местности виды и детали, отражающие колорит и особенности территории.
Цели фотоконкурса: выявление творческого потенциала участников, приобщение их к искусству фотографии, формирование социальной активности, интереса к городам и регионам Дальнего Востока.
Призы победителям:
Конкурсное жюри выберет три лучшие работы - авторы получат сертификаты на топливо от Группы компаний ННК, которые можно будет реализовать на АЗС с брендом ННК. За первое место – сертификат на 50 литров топлива, за второе – сертификат на 30 литров топлива и за третье – сертификат на 30 литров топлива.
Также учреждена специальная номинация от топливного партнера ВЭФ-2019 – «АЗС в городе». В наше время автозаправочные станции стали привычными атрибутами городских пейзажей. Жители приезжают на них не только за топливом, но и прихватить в дорогу ароматного кофе или перекусить. Любители социальных сетей любят делать эффектные фото на фоне ярких АЗС или в уютных кафе-зонах. По итогам конкурса будет выбрана лучшая фотография с изображением автомобильной заправочной станции ННК. Призом станет сертификат на 40 литров топлива.
В случае отсутствия в вашей местности АЗС ННК, вопрос о призе будет решаться в индивидуальном порядке.
Условия проведения фотоконкурса:
В фотоконкурсе может участвовать любой желающий независимо от возраста, пола, национальности, места проживания, рода занятий и увлечений.
От каждого участника принимается не более 5 работ.
Участие в конкурсе – бесплатное.
Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае, если они не соответствуют тематике конкурса или имеют низкое художественное или техническое качество. Не рассматриваются работы, участвовавшие в других конкурсах.
Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются.
Организатор конкурса оставляет за собой право на опубликование, распространение, тиражирование, воспроизведение, публичный показ фотографий с указанием авторства и без выплаты авторского вознаграждения исключительно в целях популяризации (рекламы) конкурса.
Участник конкурса, представляя фотографии на конкурс, тем самым гарантирует, что представленные им фотографии не нарушают имущественных и (или) неимущественных прав третьих лиц и подтверждает, что несет ответственность за нарушение прав третьих лиц, возникшее в связи с использованием предоставленных фотоматериалов.
Представляя фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и свое согласие с условиями проведения конкурса.
Фотоконкурс проводится по следующим этапам:
Прием заявок и конкурсных работ - с 1 по 25 августа 2019 г.
Подведение итогов конкурсной комиссией – с 26 по 30 августа.
Объявление работ-победителей, их публикация, как и публикация лучших работ – 3 сентября в газете «Золотой Рог» и на сайтах Zrpress.Ru и Dvkapital.Ru.
О сроках и месте награждения победителей будет объявлено в индивидуальном порядке.
Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты [email protected] (с пометкой «Фотоконкурс»). В сопроводительном тексте должны быть указаны место проживания, телефон участника, а также содержаться указание на местность, изображенную на фото.
Фотоработы в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати в формате А4. Каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь имя автора и название. Например: Иван Иванов. Моя улица.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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