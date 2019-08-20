www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.61 р. 100 JPY: 62.49 р.
EUR: 73.95 р. 10 CNY: 94.56 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Авто
Транспорт
Распечатать

Выиграйте топливо от ННК!

20 Августа 2019, 14:56 | Дальний Восток

Оргкомитет Восточного экономического форума, Группа компаний ННК и Издательская компания «Золотой Рог» объявляют фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока»

Уважаемые читатели! В преддверии 5-го Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке на острове Русском с 4 по 6 сентября, Оргкомитет ВЭФ-2019, региональный информационный партнер Издательская компания «Золотой Рог» и официальный топливный партнер Форума, Группа компаний ННК, объявляют о проведении фотоконкурса, посвященного юбилею ВЭФ. Призами для победителей станут сертификаты на топливо от компании ННК!

Фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока» проводится в рамках ежегодного Восточного экономического форума. Участие в конкурсе могут принять все желающие без ограничений.

Тематика и жанр представленных работ также не содержит жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов. Это может быть, к примеру, портрет, сделанный на определенной местности, городской или сельский пейзаж, улицы и дороги и пр. Конкурсное жюри будет приветствовать фотоработы, на которых изображены характерные для данной местности виды и детали, отражающие колорит и особенности территории.

Цели фотоконкурса: выявление творческого потенциала участников, приобщение их к искусству фотографии, формирование социальной активности, интереса к городам и регионам Дальнего Востока.


 

Призы победителям:

Конкурсное жюри выберет три лучшие работы - авторы получат сертификаты на топливо от Группы компаний ННК, которые можно будет реализовать на АЗС с брендом ННК. За первое место – сертификат на 50 литров топлива, за второе – сертификат на 30 литров топлива и за третье – сертификат на 30 литров топлива.

Также учреждена специальная номинация от топливного партнера ВЭФ-2019 – «АЗС в городе». В наше время автозаправочные станции стали привычными атрибутами городских пейзажей. Жители приезжают на них не только за топливом, но и прихватить в дорогу ароматного кофе или перекусить. Любители социальных сетей любят делать эффектные фото на фоне ярких АЗС или в уютных кафе-зонах. По итогам конкурса будет выбрана лучшая фотография с изображением автомобильной заправочной станции ННК. Призом станет сертификат на 40 литров топлива.

В случае отсутствия в вашей местности АЗС ННК, вопрос о призе будет решаться в индивидуальном порядке.

Условия проведения фотоконкурса:

В фотоконкурсе может участвовать любой желающий независимо от возраста, пола, национальности, места проживания, рода занятий и увлечений.

От каждого участника принимается не более 5 работ.

Участие в конкурсе – бесплатное.

Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае, если они не соответствуют тематике конкурса или имеют низкое художественное или техническое качество. Не рассматриваются работы, участвовавшие в других конкурсах.

Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются.

Организатор конкурса оставляет за собой право на опубликование, распространение, тиражирование, воспроизведение, публичный показ фотографий с указанием авторства и без выплаты авторского вознаграждения исключительно в целях популяризации (рекламы) конкурса.

Участник конкурса, представляя фотографии на конкурс, тем самым гарантирует, что представленные им фотографии не нарушают имущественных и (или) неимущественных прав третьих лиц и подтверждает, что несет ответственность за нарушение прав третьих лиц, возникшее в связи с использованием предоставленных фотоматериалов.

Представляя фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и свое согласие с условиями проведения конкурса.

Фотоконкурс проводится по следующим этапам:

Прием заявок и конкурсных работ - с 1 по 25 августа 2019 г.

Подведение итогов конкурсной комиссией – с 26 по 30 августа.

Объявление работ-победителей, их публикация, как и публикация лучших работ – 3 сентября в газете «Золотой Рог» и на сайтах Zrpress.Ru и Dvkapital.Ru.

О сроках и месте награждения победителей будет объявлено в индивидуальном порядке.

Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты [email protected] (с пометкой «Фотоконкурс»). В сопроводительном тексте должны быть указаны место проживания, телефон участника, а также содержаться указание на местность, изображенную на фото.

Фотоработы в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати в формате А4. Каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь имя автора и название. Например: Иван Иванов. Моя улица.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: конкурс  ннк  вэф  АЗС 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]