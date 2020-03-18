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Маски и антисептик появились на АЗС ННК
Группа ННК предпринимает меры против коронавируса
Группа компаний ННК, хорошо известная сетью автозаправочных комплексов на территории Дальнего Востока, предпринимает комплекс мер по профилактике заражения коронавирусом. В частности, для персонала автозаправочных комплексов и сотрудников офисов закуплены антисептики, одноразовые медицинские маски и перчатки.
На всех объектах компании введен усиленный дезинфекционный режим – в соответствии с графиком влажной уборки помещения АЗС обрабатываются с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, внедрен, так называемый, утренний фильтр - специалисты измеряют температуру сотрудников, приходящих утром на работу.
В медпунктах предприятий, входящих в Группу компаний ННК, врачи готовы к проведению обследований сотрудников с признаками заболевания, и, если понадобится, к транспортировке в стационар для дальнейшего лечения.
- Наша сеть насчитывает около 300 автозаправочных комплексов на территории всего Дальневосточного федерального округа. С целью предотвращения распространения коронавируса все операторы, которые контактируют напрямую с клиентами, работают в медицинских масках. Дополнительные меры предосторожности, предпринимаемые нами, безусловно, находят понимание со стороны автовладельцев, - отмечают в ННК.
О мерах профилактики заболевания коронавирусной инфекцией посетители АЗС могут узнать из специальных памяток, размещенных на информационных стендах. При этом врачи медицинских пунктов ННК напоминают о простых правилах, следуя которым можно избежать заражения COVID-19:
- возьмите за правило протирать руки дезинфицирующим раствором, содержащим более 60% спирта, когда садитесь в машину. Используйте его всякий раз после заправки или прикосновения к другим загрязненным предметам, когда вы не можете сразу же вымыть руки;
- избегайте рукопожатий;
- мойте руки с мылом в течение 10–20 секунд или используйте дезинфицирующее средство для рук на спиртовой основе;
- используйте одноразовые салфетки, кашляйте или чихайте в одноразовую салфетку и сразу ее выбрасывайте;
- используйте одноразовые медицинские маски, избегайте прикосновения рук к лицу.
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