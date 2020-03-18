Лучший сервис – на АЗС ННК

В первом этапе конкурса «Лучший объект дорожного сервиса» победителями стали сразу несколько предприятий Группы ННК

Подведены итоги первого этапа конкурса «Лучший объект дорожного сервиса Дальний Восток», который проводился среди предприятий, расположенных вдоль автомобильных трасс федерального значения. В конкурсе, бессменным организатором которого является Федеральное дорожным агентство «Дальний Восток» (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), приняли участие три сбытовых общества ННК, расположенные в Приморье, Амурской области и Хабаровском крае.

Так первое и второе места в номинации «Лучший автозаправочный комплекс» заняли АЗС № 51 АО «ННК – Амурнефтепродукт» и АЗС № 100 ПАО «ННК – Хабаровскнефтепродукт», соответственно.

В номинации «Лучшее предприятие торговли» весь пьедестал почета был занят ННК. АЗС № 51 «ННК – Амурнефтепродукт» завоевала первое место, на втором месте АЗС № 100, принадлежащая «ННК-Хабаровскнефтепродукт» - оба автозаправочных комплекса находятся на федеральной трассе «Амур». Три автозаправки «ННК-Приморнефтепродукт» №№ 36,43,45, расположенные на федеральной дороге «Уссури» Хабаровск-Владивосток, заняли призовое третье место.





По итогам инспектирования лучшим предприятием общественного питания на федеральной трассе Чита – Хабаровск единогласно была признана автозаправочная станция № 100 «ННК-Амурнефтепродукт».

Во всем мире крупные сетевые заправки постоянно поднимают планку, повышая уровень сервиса и перечень предлагаемых услуг. И ННК – не исключение. Конечно, первая причина выбора той или иной заправки – качество предлагаемого топлива. Однако год от года требования водителей к автозаправочным станциям растут. Уже стало нормой заезжать на АЗС не только за топливом, но и чтобы отдохнуть, зарядиться энергией и продолжить путь – именно этого хотят их современные клиенты.

«По сути, автозаправочные станции расширяют свою функцию – если раньше клиенты хотели только купить бензин, то теперь заезжают выпить свежий кофе или перекусить по дороге. Мы стараемся создать комфортные условия для водителей – чтобы была возможность снять накопленное за рулем напряжение. Согласитесь, это тоже позитивно влияет на безопасность дорожного движения» - прокомментировали в ННК.

С целью предоставления клиентам качественного сервиса для сотрудников АЗС ННК регулярно проводятся обучающие тренинги по работе с новым оборудованием, новинками в меню кафе и стандартам обслуживания. Одним из этапов повышения квалификации операторов АЗС некоторое время назад стал тренинг, разработанный поставщиком выпечки и хот-догов под известной торговой маркой Sibylla. Жители Дальнего Востока давно являются поклонниками бренда Sibylla, благодаря АЗС с логотипом-солнышком ННК. Возможность оценить высокое качество предлагаемой продукции в приятной обстановке имеют все автовладельцы, посетившие автозаправки в точках присутствия бренда ННК.

Ежегодный конкурс проводится с целью развития и модернизации современной дорожной инфраструктуры. Он призван решить задачи по повышению качества и культуры обслуживания всех участников дорожного движения, внедрению инновационных технологий в области сервисного обслуживания, сформировать и укрепить позитивное общественное мнение о развитии дорожного сервиса. Согласно Положению о ежегодном конкурсе Федерального дорожного агентства «Лучший объект дорожного сервиса», победитель регионального этапа примет участие в финале. А это значит, что главные победы у предприятий ННК еще впереди.