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Группа компаний ННК расширяет географию проекта "Моя первая заправка"
Участниками акции уже стали известные автосалоны-дилеры популярных на Дальнем Востоке автомобилей: BMW, Mazda, Subaru, Toyota, KIA, Nissan, Hyundai, Renault, Volkswagen, Mitsubishi, Лада, УАЗ…
Второй этап акции «Моя первая заправка» запускается этим летом в регионах присутствия ННК. Напомним, в мае текущего года пилотный проект стартовал в дилерском центре BMW во Владивостоке. В Приморье и Бурятии приобрести автомобиль с дополнительной выгодой можно уже с 10 июля, в Хабаровском крае – с 15 июля. Камчатка подключится к акции 25 июля, а Амурская область 1 августа.
Участниками акции стали известные автосалоны-дилеры популярных на Дальнем Востоке автомобилей зарубежных и отечественных марок: Mazda, Subaru, Toyota, KIA, Nissan, Hyundai, Renault, Volkswagen, Mitsubishi, Лада и УАЗ. В рамках проекта каждый, кто приобретает автомобиль любой из перечисленных моделей в дилерских центрах-партнерах, имеет возможность получить в дополнение к покупке приятный подарок от Группы компаний ННК – «топливную» карту на 20 литров бензина и бонусную карту программы лояльности «Всегда по пути»*.
«Традиционно высокое качество топлива, большое количество удобных АЗС не только в крупных городах, но и в самых отдаленных районах Дальнего Востока свидетельствуют о надежности бренда и ответственном отношении ННК к своим клиентам во всех регионах присутствия – именно эти факторы определили выбор партнера», - подчеркнули в компании «Сибавто»-официальном дилере KIA, расположенном в г. Улан-Удэ.
Для обеспечения дальневосточников качественными нефтепродуктами в регионе действует разветвленная сеть из 286 АЗС под брендом ННК. Автомобильное топливо производится на Хабаровском НПЗ - одном из самых высокотехнологичных нефтеперерабатывающих заводов России. При этом топливная линейка на автозаправках ННК включает как привычный бензин и дизельное топливо, так и отлично зарекомендовавшее себя в среде автомобилистов топливо GreenEco с улучшенными эксплуатационными свойствами – его рецептура разработана специально для нашего региона. GreenEco позволяет не только увеличить мощность двигателя и улучшить разгонную динамику автомобиля, способствуя экономии топлива и сокращению вредных выбросов двигателя, но и обеспечить легкий запуск в холодное время года, что немаловажно, учитывая суровые климатические условия Дальнего Востока.
«На всех предприятиях ННК действует многоступенчатый контроль качества, охватывающий основные этапы производства бензинов, их транспортировки и хранения. Сеть АЗС ННК - это высокое качество топлива и уровень сервиса, над улучшением которого мы постоянно работаем. Закономерным итогом этих усилий стало партнерство с известными автомобильными дилерами,» – отметили в Группе компаний ННК.
*В Камчатском крае и республике Бурятия при покупке автомобиля в дилерском центре – партнере акции «Моя первая заправка» выдается бонусная карта программы лояльности «Всегда по пути» с начисленными бонусными баллами для приобретения 20 литров топлива.
С информацией об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве карт, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте программы лояльности «Всегда по пути!»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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