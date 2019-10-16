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Ситуация с кнопкой ГЛОНАСС для приморцев пока неясна

16 Октября 2019, 20:52 | Дальний Восток

Вице-премьер Трутнев пообещал продлить мораторий еще на один год

Приморцы могут вздохнуть с облегчением - вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ в среду заявил о намерении правительства продлить еще на год действие временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток, согласно которому машины с правым рулем не нужно оснащать системой экстренного вызова при аварии «Эра-ГЛОНАСС». В Приморье это новвоведение считают дополнительным и необоснованным побором, а саму кнопку после прохождения регистрации зачастую даже выбрасывают.

Приморцы могут вздохнуть с облегчением - вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ в среду заявил о намерении правительства продлить еще на год действие временного порядка ввоза иномарок на Дальний Восток, согласно которому машины с правым рулем не нужно оснащать системой экстренного вызова при аварии «ЭРАГЛОНАСС». В Приморье это новвоведение считают дополнительным и необоснованным побором, а саму кнопку после прохождения регистрации зачастую даже выбрасывают.

«Для жителей Дальнего Востока будет продлен временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд еще на год. Об этом меня неоднократно просили дальневосточники. Мы с коллегами прорабатываем этот вопрос на уровне правительства России», - сообщил Трутнев журналистам в Москве.

По его словам, систему «Эра-ГЛОНАСС» необходимо доработать под ввозимые из Японии автомобили с правым рулем.

«Нужно облегчать жизнь людей, слышать актуальные запросы и делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить», - цитирует г-на Трутнева «Интерфакс – Дальний Восток».

Напомним, что оператором государственной автоматизированной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» выступает АО «ГЛОНАСС», принадлежащее Росимуществу.

Досье газеты «Золотой Рог»»: Согласно техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», действующему с 2017 года, на все вновь выпускаемые, а также ввозимые в Россию из-за рубежа автомобили должна устанавливаться система «Эра-ГЛОНАСС». Чтобы таможня могла поставить ввозимые в Россию подержанные машины на учет, для них был разработан временный порядок действий. 22 ноября 2018 года правительство РФ ввело мораторий на установку «Эры-ГЛОНАСС» для жителей ДФО сроком на один год. Ввести на территорию России автомобиль без устройства вызова экстренных служб могут жители Дальнего Востока либо те, кто переезжает в региона на постоянное место жительства. В течение года можно ввезти только один автомобиль.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: авто  глонасс  запрет  ввоз  Юрий Трутнев  правый руль 



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