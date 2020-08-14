Правительству нажаловались на высокие цены на топливо в ДФО

Бизнес предложил способы решения проблемы

В России предложили решение проблемы дефицита и высоких цен на бензин и дизель на Дальнем Востоке. Независимый топливный союз (НТС) направил письма в Минфин, Минэнерго, Минвостокразвития и ФАС, а также региональным органам власти, пишут «Известия».

В частности, он заявил о необходимости увеличить льготы для поставок топлива в регионы ДФО, отменить запрет на его импорт в Россию и понизить ставку НДС для дальневосточных предприятий на 10 п.п. В НТС считают, что эти меры помогут стабилизировать ситуацию.

Дорого, дефицитно

НТС 13 августа направил 49 писем в федеральные и региональные органы власти. Среди адресатов — Минэнерго, Минвостокразвития, Минфин, ФАС, полпредство ДФО, а также главы и сенаторы 11 регионов федерального округа. Документы содержат меры, реализация которых, по мнению НТС, позволит поддержать топливную инфраструктуру, снизить вероятность потенциального ущерба и создать предпосылки для ее посткризисного восстановления. Они также обеспечат экономические условия для стабилизации цен на бензин и дизель в регионах ДФО. Подлинность писем подтвердил председатель правления НТС Григорий Баженов.

Как указано в обращении, проблема растущих цен на эту продукцию для регионов Дальнего Востока вызывает пристальное внимание общественности и требует принятия срочных мер. В отличие от рынков других федеральных округов в ДФО наблюдается регулярный дефицит моторных топлив в оптовом сегменте. На 11 субъектов округа приходится лишь два НПЗ (комсомольский «Роснефти» и хабаровский Независимой нефтегазовой компании (ННК)). При этом топливо, производимое в западной части России, невыгодно поставлять сюда из-за логистики.

«В итоге складывается ситуация, в рамках которой в оптовом сегменте практически отсутствует конкуренция, что уже в свою очередь приводит к реализации топлива по ценам, значительно превышающим среднероссийские. Высокая цена в оптовом сегменте подталкивает вверх и розничные цены, что неблагоприятно сказывается на потреблении», — говорится в письме НТС.

По данным службы госстатистики, средняя цена бензина АИ-92 в России в начале августа составляла 43,08 рубля за 1 л, при этом в ДФО — 45,82 рубля. АИ-95 — 46,83 рубля за 1 л в среднем по стране и 48,81 рубля на Дальнем Востоке, а дизель — 48,05 и 52,22 рубля за 1 л соответственно.

Наибольшие отклонения в розничных ценах на топливо от среднероссийских среди регионов ДФО наблюдаются на Камчатке и Сахалине, рассказал «Известиям» аналитик ГК «Финам» Алексей Калачев. По его словам, здесь они выше примерно на 15%. Также большие отклонения в Республике Саха, Магаданской области и Чукотском автономном округе, там они выше на 20–30%.

По словам начальника отдела маркетинговых исследований «ОМТ-Консалт» Татьяны Цыбиной, средние розничные цены в Приморском крае на АИ-95 в августе по сравнению с январем 2020 года выросли на 2,1%, на бензин АИ-92 — на 2,2%, дизельного топлива — на 2%. Стоимость 1 л бензина АИ-95 на АЗС в Хабаровском крае увеличилась сильнее — рост к январю составил 2,4%, на АИ-92 — 2,3%.

Меры регулирования

НТС предложил поднять коэффициент КДФО — в рамках действующего демпфирующего механизма на его размер снижается ставка акциза при поставке топлива в регионы округа. Сегодня КДФО равен 2,1 тыc. рублей за 1 т бензина или дизеля, союз считает целесообразным увеличить его до 5 тыc. рублей. Эта мера, как считают в НТС, повысит привлекательность поставок в субъекты ДФО, создаст предпосылки для усиления конкуренции в оптовом сегменте и снизит закупочные цены для розничных игроков.

Еще одно предложение — отменить запрет на импорт нефтепродуктов. Он вступил в силу со 2 июня и действует до 1 октября 2020 года. Ограничение вводилось, чтобы защитить внутренний рынок от ввоза дешевого топлива из-за границы, после того как с падением мировых цен на нефть рухнули и мировые цены на бензин.

Помимо прочего проект мер включает и снижение ставки НДС на 10 п.п. на автомобильный бензин и дизельное топливо 5-го экологического класса в регионах федерального округа.

В НТС подчеркнули, что ранее уже представляли депутатам Госдумы меры по решению проблем топливного рынка Дальнего Востока. Было направлено письмо и врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву. Он ответил, что предложения изучены, приняты к сведению и направлены членам экспертного совета ГД. Однако с тех пор, как подчеркнул Григорий Баженов, никаких мер предпринято не было, а ситуация продолжает ухудшаться.

29 июля Михаил Дегтярев в ходе встречи с рабочими Амурского судостроительного завода дал поручение разобраться с картельным сговором компаний при образовании цен на бензин в регионе. Но, как пояснил Григорий Баженов, в действительности у сложившейся ситуации преимущественно экономические причины. Проблема Дальнего Востока — это проблема регулирования.

По словам главы НТС, «Роснефть» и ННК продают топливо по тем ценам, по которым могут с учетом высоких издержек логистики, налоговой нагрузки и регуляторных правил. Дефицит топлива случается, когда меняются внешние экономические условия, но из-за этих самых регуляторных правил рынок не может адаптироваться под ситуацию. Поэтому проблему следует решать путем повышения привлекательности поставок сюда нефтепродуктов, а не искать виновных в «картельном сговоре».

В своем письме глава объединения попросил Михаила Дегтярева включить в повестку парламента региона вопрос о внесении соответствующих законопроектов в Федеральное собрание РФ. В аппарате врио губернатора Хабаровского «Известиям» оперативно не прокомментировали ситуацию. «Известия» также направили запросы в Минэнерго, Минвостокразвития и ФАС.

В Минфине рассмотрят обращение союза, заявили там «Известиям». Однако добавили, что вопросы, касающиеся цен на топливо и общей ситуации на этом рынке, относятся к компетенции Минэнерго и ФАС.

Себе в убыток

Из-за высоких оптовых цен многие заправки в ДФО работают в убыток, рассказала «Известиям» Анна Моисеенко, коммерческий директор сети Benzo, представленной в регионе. Следуя директивам ФАС о том, что цены на бензин не должны опережать инфляцию, АЗС сталкиваются с ситуацией, когда оптовые цены выше розничных. В итоге заправки не имеют возможности покрыть расходы на обслуживание инфраструктуры и оплату работы персонала.

Председатель профсоюза «Транспортных перевозчиков Приморского края» Петр Куприянов посетовал в беседе с «Известиями», что цены на бензин в регионе стали настоящей проблемой для бизнеса.

— Они растут каждую неделю, автоперевозчики возмущены, им все сложнее работать, — сообщил он.

Аналитики НТС, ссылаясь на данные Росстата за 2019 год, отметили, что в литре АИ-92 НДС составляет 5,91 рубля (13,73% от стоимости литра), акциз — 9 рублей (20,92%). В итоге совокупная налоговая нагрузка составляет 34,65% цены.

И этот расчет еще не учитывает налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД), которые скрываются в стоимости сырья. В итоге, как отмечают в союзе, фискальная нагрузка составляет не менее 55% от конечной стоимости каждого литра топлива.

По словам гендиректора «ИнфоТЭК-Терминал» Рустама Танкаева, главная проблема всего рынка нефтепродуктов России, в том числе и ДФО, — именно налоговое бремя, которое превосходит возможности топливного сектора и не позволяет вкладывать средства в его развитие.

— Любые налоговые льготы, включая понижение ставки НДС, могут быть полезны, — отметил он. — Это помогло бы стабилизировать ситуацию.

Однако эксперт выразил сомнение в том, что правительство пойдет на снижение НДС.

По мнению гендиректора независимого аналитического агентства нефтегазового сектора «НААНС-МЕДИА» Тамары Сафоновой, повышение КДФО может оказать положительное влияние на рынок моторного топлива в Дальневосточном регионе. При этом эксперт отметила, что запрет на импорт бензина и дизеля не оказывает значимого влияния на обороты нефтепродуктов внутри России.

Приморский топливный союз (ПТС) совместно с Российским топливным союзом (РТС) также предлагают варианты решения проблемы, сказал «Известиям» президент ПТС Владимир Чирсков. Он считает, что в первую очередь следует увеличить нормативы продаж на биржевых торгах, потому как отмена акцизов и изменение НДС маловероятны.

В середине июля власти отказались от радикального роста продаж топлива на бирже. ФАС и Минэнерго согласовали их увеличение для бензина лишь с 10 до 11% от производства, а для дизеля — с 6 до 7,5%.