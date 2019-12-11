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Зима в регион пришла неожиданно – водители встали в традиционных пробках
Тем временем в Хабаровске некоторые водители винят в дорожных проблемах предприятие, которое ради автомобилистов же и работает
Существующие проблемы организации дорожного движения традиционно обостряются в зимний период. Самый быстрый способ передвигаться по Владивостоку сейчас – это пешком. За сутки выпала месячная норма осадков. Отменены несколько авиарейсов. Сильный буран скрыл под снегом и тротуары, и проезжую часть. Коммунальные службы не успевают их очищать и обрабатываться реагентами.
Нервозности добавляют и предновогодние хлопоты. И так напряженный городской трафик возрастает в разы: нужно купить всем подарки, развезти презенты клиентам и партнерам, успеть посетить новогодние представления и елки с детьми и внуками. Вместо праздничного настроения автовладельцы испытывают стресс, особенно нервно реагируя на любой приводящий к образованию пробок фактор.
Так неожиданно у соседей, которым тоже не привыкать к снежным зимам, под раздачу попал Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, крупнейшее предприятие города. Для организации его бесперебойной работы необходимо периодически перекрывать железнодорожный переезд на Тихоокеанской улице, что вызвало негатив у ряда водителей.
Напомним, что после вхождения ХНПЗ в состав Группы компаний ННК, на старейшем предприятии нефтегазовой отрасли России была проведена масштабная модернизация – инвестиции составили более 3 млрд рублей. Особое внимание уделялось экологическим аспектам: исторически сложилось, что ХНПЗ находился в черте города, по мере развития которого предприятие оказывалось все более застроенным жилыми кварталами. Такая ситуация сложилась во многих российских городах. Когда-то построенные на отшибе заводы и фабрики теперь находятся в центре, вызывая желания модных урбанистов закрыть их и возвести на ценной земле «город-сад» с велодорожками и фонтанами. Правда, они не думают, где будут работать жители и на какие налоги существовать сам город. Но это уже отдельная тема.
Как рассказали на нефтеперерабатывающем предприятии, при проведении его модернизации много вопросов вызывала логистическая схема доставки сырья и вывоза готовой продукции, в т.ч., железнодорожным транспортом. Необходимо было минимизировать время перекрытия железнодорожного переезда, чтобы снизить время простоя автомобилистов. Подключение в 2014 году Хабаровского нефтеперерабатывающего завода к трубопроводной системе «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО) позволило снизить количество подаваемых на завод вагонов и, соответственно, сократить время перекрытия переезда на улице Тихоокеанской на 50%.
«Понимая, насколько остра данная проблема для жителей Хабаровска, предприятие продолжает работать над ее решением. Так, удалось добиться снижения времени перестановки вагонов на 12-16 процентов, что также благоприятно сказалось на загрузке переезда» - прокомментировали в пресс-службе ННК.
Надеемся, что автомобилисты сумеют сократить время стояния в пробках, выбрав другой маршрут. Параллельно Тихоокеанской улице проходит улица Джамбула, которая может быть использована в качестве альтернативного пути в случае закрытия переезда. Ведь помимо Хабаровского НПЗ доставка грузов через него также осуществляется на ТЭЦ-2, в речной порт и на другие расположенные в промышленной зоне предприятия. Раз они работают в штатном режиме, тысячи хабаровчан получат зарплаты, которые поедут по пробкам тратить на подарки родным и близким – ведь Новый год наступит уже через 20 дней.
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