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Весеннего настроения и счастливого пути
На АЗС Группы ННК поздравили автоледи
Несмотря на то, что весна не торопится в Приморье, а зима вредничает и не собирается покидать наш край, первый календарный праздник весны – Международный женский день никто не отменял. Поэтому на АЗС ННК теплые искренние пожелания звучали в адрес прекрасных клиенток с раннего утра все праздничные дни с 7 по 9 марта.
По традиции милых автолюбительниц на автозаправочных станциях встречали с цветами и комплиментами. Приятно было видеть, как расцветали улыбками лица посетительниц АЗС. Дамы с удовольствием принимали участие в конкурсе от ННК, по условиям которого опубликовав в социальной сети свое фото с автозаправки, каждая автолюбительница получила возможность выиграть приятные призы от ННК. Главным среди множества подарков стала топливная карта на 5 000 рублей.
- Я знала, что моя АЗС обязательно приготовит какой-то милый сюрприз. Каждый год 8 марта получаю поздравления, и сегодня мне позвонили и сообщили, что я выиграла топливную карту с уже зачисленной денежной суммой. Это неожиданно и очень приятно, спасибо! – не скрывает эмоций одна из победительниц фотоконкурса «Автоледи ННК».
- Ежегодно мы поздравляем клиентов с праздниками на АЗС своей сети во всех точках присутствия бренда. А к 8 Марта всегда подходим с особым вниманием и ответственностью, стараясь создать праздничное настроение и порадовать милых дам, - отмечают в Группе ННК.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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