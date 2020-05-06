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Весна – время побед!
Акция «Весна с ННК», победитель которой станет обладателем кроссовера Mitsubishi Outlander, завершается - трансляция розыгрыша в режиме онлайн на сайте азсннк.рф состоится 9 мая!
Подходит к завершению акция «Весна с ННК», в период действия которой автовладельцы из трех регионов присутствия бренда ННК: Амурской области, Хабаровского края и Приморья получили уникальную возможность стать счастливыми обладателями современного кроссовера Mitsubishi Outlander!*
Напомним, по условиям акции с 18 марта по 7 мая текущего года каждый клиент АЗС ННК – физическое лицо при заправке автомобиля от 30 литров три раза и более, должен был зарегистрировать не менее 3 чеков на сайте азсннк.рф, сохранить оригиналы и получить персональный код.
Именно по персональному коду участника генератор случайных чисел определит победителей. Помимо главного приза – автомобиля, среди участников акции будут разыграны дополнительные призы: топливные карты, видеорегистраторы, бытовая техника и другие подарки.
Следите за розыгрышем призов в режиме реального времени на сайте азсннк.рф 9 мая! Начало трансляции в 15:00 часов.
*Подробная информация об условиях и правилах акции, розыгрыше призов, их количестве и месте получения размещена на сайте азсннк.рф
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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