Где найти качественное топливо и что делать, если заправился суррогатом?

Эти два актуальных вопроса беспокоят автомобилистов Приморья

Владивосток – один из самых автомобилизированных городов России, поэтому качество топлива – вопрос, затрагивающий интересы большого количества людей. Как показывает мониторинг мнений в соцсетях и анализ обращений к властям Приморья, вопрос этот токсичный – ситуация с нефтепродуктами в регионе оставляет желать лучшего.

Как автолюбитель может защитить свои интересы в случае заправки некачественным топливом, обсудили в рамках дискуссионной площадки «Благополучие человека» в администрации Приморского края. Как отметил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края Игорь ЧЕМЕРИС, вопрос качества топлива в Приморском крае резонансный. «У населения есть два вопроса: как избежать некачественного топлива на АЗС и как защитить свои права в случае, если некачественный продукт попал в бак автомобиля? Актуальность этих вопросов подтверждают мониторинг социальных сетей и анализ обращений потребителей», - подчеркнул депутат.

По данным компании Саммит Моторс, представляющую дилерские центры Toyota и Lexus, за последние четыре года через автосервисы сети прошли 50 тысяч автомобилей. При этом серьезные проблемы из-за некачественных ГСМ возникли только у 25 машин. Впрочем, случаев мелких поломок топливной системы и других систем автомобилей, которые косвенно могут быть вызваны некачественным топливом, в других автомастерских регистрируют значительно больше. Так, учредитель ООО «Автоэксперт-ДВ» Александр КУЗНЕЦОВ заявляет, что сбои топливной системы – типичная проблема автомобилей Приморья. «Найти качественное топливо в нашем регионе непросто – только крупные сети могут гарантировать безопасность своих продуктов. Заправки на непроверенных АЗС могут обернуться сломанными инжекторами, кислородными датчиками, сгоревшими катализаторами. И зачастую такие проблемы возникают именно у свежих автомобилей – их топливная система настроена на высокое качество топлива», – считает эксперт.

Поломки могут возникать не только на парковке, когда автолюбитель не может завести свою машину, но и во время движения – от некачественного топлива двигатель может выйти из строя на трассе. Поэтому качество топлива – это вопрос не только материальный, который бьет по карману автовладельца, но и вопрос безопасности.

В поисках суррогата

В настоящий момент на территории страны действует технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС - 013 - 2011). В Дальневосточном федеральном округе государственный контроль в данной сфере осуществляет Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта (ДМТУ Росстандарта).

Как сообщили в ДМТУ Росстандарта, на территории Приморья фиксируются случаи несоответствия топлива на АЗС заявленным требованиям регламента. Как отмечает контролирующий орган, за последний год такое топливо было обнаружено у независимых АЗС, Объясняется это тем, что на рынке установился ценовой дисбаланс, и у некоторых «независимых» АЗС попытки сохранить маржинальность заканчиваются реализацией более дешевого и менее качественного топливного продукта.

Как подчеркнул владелец сети «Октант» и одновременно председатель Приморского топливного союза Владимир ЧИРСКОВ, цена может стать индикатором некачественного топлива. «Если вы заправляетесь бензином, который стоит меньше 40 рублей за литр, вы однозначно приобретете суррогат, – уверен он. – Такой стоимости в крупном опте нет – сети покупают у монополистов топливо дороже. Именно разница в ценах между оптом и розницей позволяет существовать станции, поэтому некоторые игроки рынка, не заботящиеся о своем имидже, переходят на суррогат».

Владимир Чирсков считает, что регулярные проверки контролирующего органа могли бы исправить ситуацию на рынке. По его словам, нет ничего сложного, чтобы выяснить, откуда в Приморье поступает суррогат топлива. Однако есть одно «но». В частности, проверки осложняются тем, что регион территориально удален от независимых аккредитованных лабораторных баз. Ближайшая – расположена в Иркутске, и все пробы топлива приходится отсылать туда. Воспользоваться услугами существующей широкой сети лабораторий ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК Приморнефтепродукт» для проведения экспертизы Росстандарт не имеет права. В настоящий момент рассматривается вопрос создания независимой лаборатории в Хабаровске, что значительно ускорит процедуры контролирующего органа.

Крупные клиентоориентированные компании, такие как ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК Приморнефтепродукт» постоянно осуществляют контроль за качеством топлива на своих АЗС. Например, одним из звеньев цепи контроля качества ННК является Мобильная служба контроля качества – лаборатория на колесах, оборудованная всеми необходимыми приборами для оценки качества топлива. С 2007 года специалисты мобильной службы проводят экспресс-анализы нефтепродуктов, оценивая их качественные параметры. Объектами проверок становится топливо всех заправочных станций ННК Приморского края. Специалисты могут приехать на АЗС как планово, так и совершенно неожиданно для работников и посетителей. При этом каждый клиент станции, заставший работу мобильной бригады, может наблюдать за ходом проверки и лично убедиться в качестве топлива, которое попадает в бак автомобиля.

В случае возникновения фактов поломки автомобилей и обращений автовладельцев, компании ПАО «НК «Роснефть» и АО «ННК Приморнефтепродукт» проводят внутренние служебные расследования, находятся в контакте с пострадавшими и берут на себя ответственность за качество своего продукта. Данные участники рынка в полной мере осознают репутационные риски, связанные с качеством топлива и обращениями потребителей.

Следует отметить, что дискуссионную площадку не посетили, например, представители компании BENZO, хотя к данному поставщику топлива наблюдается достаточно претензий со стороны потребителей. Также высокий процент нареканий наблюдается к мелким АЗС, а также АЗС, не являющимся участниками Топливного союза.

Что делать автовладельцу?

Пока же на рынке попадается суррогат, автовладельцу стоит внимательно изучить свои права и возможности. Участники региональной дискуссионной площадки приняли решение созвать рабочее совещание с приглашением представителей правоохранительных органов и надзорных ведомств для того, чтобы выработать конкретные рекомендации для потребителей-автовладельцев по защите своих прав.

Эксперты, в первую очередь, рекомендуют сохранять кассовый чек АЗС, где должны быть корректно указаны марка и экологический класс топлива, которым был заправлен автомобиль. Дальневосточное межрегиональное территориальное управление Росстандарта подчеркивает, что автолюбитель при обнаружении реализации некачественных нефтепродуктов на АЗС может обратиться в ДМТУ Росстандарта в Хабаровске, либо в Отделы Росстандарта, расположенные в субъектах ДФО.

Обращения и заявления служат основанием для внеплановой проверки. О результатах проверки заявитель будет проинформирован. Кроме того, автолюбитель может взять пробу топлива из бака своего автомобиля и направить ее на испытания в аккредитованную лабораторию. Результаты испытаний пробы пригодятся для получения компенсации причиненного ущерба в суде.

ДМТУ Росстандарта также рекомендует автовладельцам соблюдать несколько правил:

– Обращайте внимание на информацию, которая размещается на АЗС в местах, доступных для приобретателей (информация о наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе), а также на топливораздаточном оборудовании и в кассовых чеках (информация о марке топлива).

– Помните, что продавец по требованию клиента обязан предъявить ему копию документа о качестве (паспорт) топлива. Он составляется на основании заключения аккредитованной лаборатории и сопровождает каждую партию топлива, поступившую на АЗС. Паспорт содержит информацию о поставщике, производителе, в нем также можно узнать содержание серы и примесей, фракционный состав, октановое число бензина, экологический класс топлива и другие ключевые параметры. Дата паспорта должна быть свежей, так как его действие распространяется только на конкретную поставку.

– После слива из автоцистерны топливо в резервуаре должно отстояться – возможный осадок оседает на дно. Если этого не произошло, осадок может оказаться в топливной системе автомобиля. Поэтому не стоит заправлять свою машину на АЗС следом за отъезжающим бензовозом.

– Отдавайте предпочтение проверенным временем АЗС, на которых обычно заправляетесь. Старайтесь избегать заправки топливом на случайных АЗС.

– Займите активную позицию в случае заправки своего автомобиля некачественным топливом. Информируйте контролирующий орган – ДМТУ Росстандарта. Помните, это позволит пресечь реализацию топлива, не соответствующего установленным требованиям, на данной АЗС.