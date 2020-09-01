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Сеть АЗС ННК поздравила школьников и их родителей с 1 сентября

01 Сентября 2020, 16:07 | Дальний Восток

В преддверии школьной поры традиционно в зоне внимания - будущие автомобилисты

В Приморье сотрудники автозаправочных станций ННК накануне праздника поздравили школьников и их родителей с Днем знаний, вручая автомобилистам, приехавшим на АЗС, красочные подарки при заправке автомобиля.

В рамках акции «По пути к знаниям с ННК» работники АЗС дарили яркое школьное расписание для самостоятельного заполнения, которое позволит всем ребятам планировать учебное время и досуг, приучит к самодисциплине и ответственности, поможет ученикам знать, к каким урокам нужно готовиться, а также поможет родителям настроить детей, особенно первоклашек, на новый распорядок дня, приучить их к предстоящему графику учебы.

«Мы поздравляем всех школьников и их родителей с Днем знаний и желаем насыщенной добрыми событиями жизни, отличной учебы, увлекательных открытий и безопасных дорог», - отметили в ННК.

Это уже не первая акция от компании ННК. Так, ранее во Владивостоке для будущих автолюбителей в одном из детских садов была установлена современная площадка, элементы игрового пространства которой повторяют брендированные объекты настоящей АЗС.

Во время проведения общегородских праздников доброй традицией также стало создание интерактивной игровой зоны и автогородка «мини-АЗС» с ярким и узнаваемым логотипом-солнцем.

Досье газеты «Золотой Рог»

Независимая нефтяная компания, чья сеть на Дальнем Востоке насчитывает более 300 автозаправочных станций, обеспечивает потребителей высококачественным топливом производства одного из самых технологичных нефтеперерабатывающих заводов России и одного из важнейших предприятий нефтеперерабатывающей промышленности на Дальнем Востоке - Хабаровского НПЗ. Компания занимает активную позицию и на рынке, и в общественной жизни, социальной сфере Дальневосточного региона.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: подарки  топливо  бензин  АЗС  дети  школа  ннк 



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