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Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"
Верфь «Звезда» очень интересует премьер-министра Индии
Президент РФ Владимир ПУТИН и премьер-министр Индии Нарендра МОДИ 4 сентября посетят судостроительный комплекс «Звезда» в Большом Камне, где начнут общение до официальных переговоров.
Затем уже во Владивостоке состоятся российско-индийские переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых состоится подписание совместных документов - на данный момент их подготовлено уже 25. Вечером того же дня главы РФ и Индии проведут неформальный ужин в формате «тет-а-тет». Ожидается, что Путин передаст премьер-министру Индии марку, посвящённую 150-летию со дня рождения Махатмы ГАНДИ.
5 сентября г-да Путин и Моди примут участие в пленарном заседании Восточного экономического форума и посетят международный турнир по дзюдо.
V Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября на традиционной площадке форума - кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Фото kremlin.ru
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