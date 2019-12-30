Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дешевых билетов в Москву уже нет
«Аэрофлот» закрыл продажи льготных билетов с Дальнего Востока после освоения субсидий
Ведущий авиаперевозчик России «Аэрофлот» сообщил о закрытии продаж льготных билетов на рейсы с Дальнего Востока, в том числе из Владивостока, в центральную часть страны в связи с освоением бюджетных субсидий.
«Аэрофлот» приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям. Все подтвержденные ранее бронирования на момент 28 декабря подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил», - говорится в сообщении авиакомпании.
Продажи обещают возобновить в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок.
Досье газеты «Золотой Рог»: Программа субсидирования рейсов из городов Дальнего Востока действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.
Кроме того, на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Дешевых билетов в Москву уже нет
- Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
- В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы
- В Приморье начали торговать лесом на экспорт
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку
- Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря
- На острове Русский появится киберполигон
- На острове Русский начинается большая застройка
- Владивосток станет дважды столицей
Новости раздела
- Дешевых билетов в Москву уже нет
- Выполнен первый авиарейс из Владивостока в Дубай
- В Приморье чиновник за взятку приговорен к 9 годам лишения свободы
- В аэропорту Владивостока обновили магазин Duty Free
- В Приморье начали торговать лесом на экспорт
- "Аэрофлот" и S7 открыли продажи субсидируемых авиабилетов
- Из Владивостока весной можно будет улететь на Чукотку
- Новогодний фестиваль "Сделано в Приморье" заработает во Владивостоке 25 декабря
- На острове Русский появится киберполигон
- На острове Русский начинается большая застройка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Зачем экс-мэр столицы Приморья задумал открыть во Владивостоке еще один аэропорт
- Экс-мэр Владивостока рассказал, как будет вести себя дальше
- Дальний Восток устал зависеть от привозного топлива
- "Акцент" вносит свой вклад в будущее региона
- Один в пыли не воин
- Крабы зацепились за стапель
- Мостовые извилины
- "Давайте предложим сделать одним большим ТОРом всю Россию"
- Военнослужащие в Приморье перестарались, выполняя приказ командира
- "Манипулировать социальной значимостью портов не позволим"