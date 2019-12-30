Дешевых билетов в Москву уже нет

«Аэрофлот» закрыл продажи льготных билетов с Дальнего Востока после освоения субсидий

Ведущий авиаперевозчик России «Аэрофлот» сообщил о закрытии продаж льготных билетов на рейсы с Дальнего Востока, в том числе из Владивостока, в центральную часть страны в связи с освоением бюджетных субсидий.

«Аэрофлот» приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям. Все подтвержденные ранее бронирования на момент 28 декабря подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил», - говорится в сообщении авиакомпании.

Продажи обещают возобновить в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок.

Досье газеты «Золотой Рог»: Программа субсидирования рейсов из городов Дальнего Востока действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины - старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.

Кроме того, на рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно.