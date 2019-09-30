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Китай 1 октября отпразднует 70-летие образования республики
СССР в свое время стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР
1 октября будет отмечаться 70-летие образования Китайской Народной Республики (КНР). Накануне этой даты Генеральное консульство КНР во Владивостоке провело торжественный прием, среди гостей которого были три приморца, принимавших участие в освобождении Северо-Востока Китая советскими войсками в 1945 году
Генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь напомнил, что Китайская Народная Республика и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 года. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР.
«Наши страны с тех пор связывают крепкие добрососедские отношения. И это касается не только стратегического партнерства, делового сотрудничества, но и, что очень важно, теплых отношений простых людей», - сказал генконсул.
Подтверждением его слов стала совместная концертная программа приморских и китайских артистов, финальным аккордом которой на сцене драмтеатра им.Горького прозвучала «Калинка».
70-летнюю годовщину образования КНР соседи отпразднуют целой серией крупных мероприятий, в том числе праздничными демонстрациями и грандиозным военным парадом, который пройдет 1 октября на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина.
С 1949 года, когда была образована КНР, военные парады в Китае проводились только по случаю дня образования КНР 1 октября. В 1960 году власти установили, что военные парады будут проходить лишь каждые 10 лет. Последний подобный парад прошел в 2009 году. При этом в 2015 году в Пекине прошел парад по случаю 70-летия победы в войне против японских милитаристов.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото автора.
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