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Виртуальный гид специально для гостей Приморья запустила МТС

30 Августа 2019, 12:23 | Владивосток

Пользоваться путеводителем смогут абоненты всех операторов мобильной связи

МТС совместно с департаментом по туризму Приморского края, запустили полезный виртуальный путеводитель, с помощью которого туристы смогут получить необходимую информацию для комфортного пребывания и интересного времяпрепровождения в регионе.

Виртуальный путеводитель содержит рекомендации для культурного, гастрономического и природного туризма. Причем, пользователи узнают, как о достопримечательностях дальневосточной столицы, так и о знаковых местах всего края. Туристы погрузятся в тайны Миллионки и Владивостокской крепости, почувствуют атмосферу города, прогулявшись по набережным Владивостока, познакомятся с историей средневековых народов Приморья в парке «Изумрудная долина», восхитятся невероятными видами на мысе Тобизина, узнают, где вкусные морепродукты и блюда китайской и корейской кухни, какие сувениры привезти на память поездке и где сделать самые красивые селфи.

Каждый гость, прибывший в Приморье, получит приветственное смс-сообщение со ссылкой на виртуальный гид. Пройдя по ссылке, турист «в один клик» попадет на сайт, где собрана важная информация для гостей региона: описание и фотографии знаковых мест края, рекомендации местных жителей, как интересно и разнообразно провести время, полезные ссылки и телефоны, куда обращаться в сложных ситуациях и каким транспортом воспользоваться.     

«В сентябре туристической и деловой поток в Приморье возрастает многократно — в край прилетают большие делегации гостей Восточного экономического форума и кинофестиваля «Меридианы Тихого». Чтобы сделать пребывание гостей Приморья более безопасным, комфортным и разнообразным на впечатления, помочь им сориентироваться в многообразии интересных мест и получить полезную информацию, мы запустили виртуальный путеводитель. Приморью есть чем удивить гостей. Наш край — это микс бескрайних океанских просторов и уссурийской тайги, редкая гармония северного и южного, восточного и западного.  Это яркий коктейль из портовых городов и природных красот. В Приморье сохранилась уникальная флора и фауна, здесь гармонично живут современные достопримечательности и историческое наследие первооткрывателей. Мы рады способствовать развитию туристической привлекательности и развитию региона, чтобы все больше гостей могли оценить и полюбить наш край», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА. 

«Приморский край — уникальный и самобытный регион, это европейская Азия и азиатская Европа.  У нас так много прекрасных мест, что иногда гостям сложно сориентироваться в их многообразии, особенно в условиях ограниченного времени. Виртуальный путеводитель от МТС позволяет получить основную информацию о туристских объектах и узнать туристические «лайфхаки» всего лишь с помощью смартфона. Это очень удобно и современно. Благодаря этому, Приморье становится еще на один шаг ближе к своим гостям», - добавил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото Евгении ПРИЙМАК

 

 

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Теги: гид  Путеводитель  мтс  туризм  шамора 



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