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Арестован глава уголовного розыска УМВД Приморья
Он обвиняется в покровительстве предпринимателя, занимавшегося лесозаготовками
Фрунзенский районный суд Владивостока во вторник арестовал начальника уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрея МИЛЯЕВА, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Миляева в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
При этом ходатайство защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, суд отклонил.
По версии следствия, г-н Миляев, злоупотребляя должностными полномочиями, информировал своего знакомого частного предпринимателя, осуществляющего деятельность по вырубке леса на территории Приморского края, о запланированных правоохранительными органами проверках по выявлению правонарушений в данной сфере. В свою очередь предприниматель передал за период с 2018 по 2019 год Миляеву в качестве его доли от дохода, полученного от переработки древесины, денежные средства в общей сумме более 5 млн рублей.
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по материалам УФСБ России по Приморскому краю в отношении Миляева возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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