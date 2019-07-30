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Стало известно, какая японская авиакомпания будет летать из Владивостока в Токио
С приходом новой авиакомпании у пассажиров появятся широкие возможности для перелетов: многочисленные стыковочные рейсы в другие города Японии, в Восточную и Южную Азию, США и Канаду
Осталось потерпеть до лета следующего года
Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) летом 2020 года первой среди японских авиаперевозчиков начнет выполнять прямые регулярные полеты из Токио (аэропорт «Нарита») во Владивосток. JAL планирует выполнять рейсы ежедневно на воздушных судах Boeing-737-800.
В настоящее время рейсы на направлении Владивосток-Токио осуществляют российские авиакомпании S7, «Аврора» (входит в группу «Аэрофлот») и «Уральские авиалинии».
«С приходом новой авиакомпании у пассажиров появятся широкие возможности для перелетов: многочисленные стыковочные рейсы в другие города Японии, в Восточную и Южную Азию, США и Канаду», - поясняет пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток».
Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания Japan Airlines была основана в 1951 году, входит в альянс Oneworld, базируется в токийских аэропортах «Нарита» и «Ханэда». Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. В I полугодии 2019 года услугами аэропорта воспользовалось 1,35 млн пассажиров, что на 22% превысило показатель аналогичного периода 2018 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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