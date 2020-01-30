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"Макдональдс" скоро во Владивостоке

30 Января 2020, 19:26 | Владивосток

Мировой лидер фастфуда торопится наверстать упущенное

McDonald's, открывший первый ресторан в России еще 30 лет назад, планирует в 2020 году увеличить сеть в РФ до более 800 точек, в том числе за счет Владивостока. В настоящее время в столице ДФО представлена франшиза международной сети ресторанов быстрого питания KFC и франчайзи Burger King. Одной из точек «Макдональдса» во Владивостоке станет торговый центр «Седанка Сити», где уже работает ресторан KFC.

«В 2020 году мы планируем расширить присутствие - от Калининграда, где мы уже представлены, до Дальнего Востока, где мы откроем рестораны в Хабаровске и Владивостоке, - преодолеть отметку в 800 ресторанов и создать 8 тыс. новых рабочих мест», - сказал генеральный директор McDonald's в России Марк КАРЕНА.

В настоящее время сеть McDonald's в России объединяет более 700 ресторанов быстрого обслуживания.

Первый ресторан в России McDonald's открыл 31 января 1990 года - на Пушкинской площади в Москве, он работал в рамках совместного предприятия с правительством города. Этот ресторан является лидером по посещаемости среди всех точек McDonald's в мире.

Burger King основан в 1954 году, материнской компанией является канадская Restaurant Brands International. Ежедневно сеть открывает в мире 2-3 ресторана. В общей сложности количество ресторанов Burger King по всему миру составляет около 17 тыс. Первый ресторан сети в России открылся в январе 2010 года. Сеть Burger King в 2019 году планировла открыть в РФ около 100 ресторанов, доведя общее число заведений в стране примерно до 800.

В России американский оператор ресторанов Yum! Brands Inc. в 2005 году создал стратегический альянс с «Ростик Групп» для развития сети «Ростик'c-KFC". В 2006 году «Ростик'c-KFC» стала отдельной бизнес-единицей российской группы. В 2010 году Yum! Brands купила российскую сеть ресторанов быстрого питания «Ростик'c-KFC». В 2011 году компания начала переводить рестораны под бренд KFC. На июнь этого года в России сеть KFC объединяла более 780 заведений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 


 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: фастфуд  kfc  ресторан  открытие  "седанка сити"  "Макдональдс" 



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