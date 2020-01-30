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Китайская эпидемия ударила по аэропорту Владивосток

30 Января 2020, 10:40 | Владивосток

Авиакомпании отменяют рейсы в города Поднебесной

Две авиакомпании отменили из-за эпидемии коронавируса запланированные на февраль рейсы из Владивостока в города Китая. Российская Pegas Fly отказалась от полетов в Янцзы, китайская Nine air – в Иу.

Горд Янцзы расположен в 60 км от российско-китайской границы, в восточной части провинции Гирин КНР. Здесь размещаются власти Яньбянь-Корейского автономного округа.

Город Иу расположен в центре провинции Чжэцзян, в 130 км от Ханчжоу (столицы провинции) и в 300 км от Шанхая.

Досье газеты «Золотой Рог»: АО «Международный аэропорт Владивосток» в 2019 году обслужило 3,08 млн пассажиров, что на 17% превысило показатель 2018 года. В том числе на международных маршрутах обслужено 1,45 млн человек (рост на 26%). Китайское направление на данный момент представлено самым большим количеством маршрутов.

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода, сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 проходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один - на провинцию Сычуань.

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: коронавирус  китай  аэропорт  эпидемия  авиакомпания  рейсы 



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