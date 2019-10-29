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Во Владивостоке появится новый спортивный комплекс

29 Октября 2019, 13:58 | Владивосток

По крайней мере, такое поручение дал чиновникам Владимир Путин

Президент Владимир ПУТИН поручил министерству спорту РФ и Минвостокразвития проработать возможность создания спортивного комплекса во Владивостоке для занятия экстремальными видами спорта.

Предложение о создании площадки для экстремальных видов спорта в регионе прозвучало в начало сентября на встрече во Владивостоке г-на Путина с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока. Один из участников встречи попросил включить в Федеральную программу развития Дальнего Востока создание таких площадок.

«Министерству спорта Российской Федерации разработать совместно с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и представить предложения по созданию в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству в г. Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта», - говорится в перечне поручений по итогам встречи.

Поручение должно быть исполнено в срок до 15 декабря 2019 года. Ответственными назначены министр спорта РФ Павел КОЛОБКОВ и глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Владимир Путин  программа  спорткомплекс  поручение 



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