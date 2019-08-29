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Стало известно, кто возглавит китайскую делегацию на ВЭФе
Соседей представит вице-премьер Госсовета КНР
Делегацию Китая на V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) возглавит вице-премьер Госсовета КНР ХУ Чуньхуа. Выходец из провинции Хубэй считается из основных претендентов на пост председателя КНР после СИ Цзиньпина.
Планируется, что на форуме вице-премьер Ху Чуньхуа вместе с вице-премьером РФ Юрием ТРУТНЕВЫМ проведут заседание межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и Северо-Востока КНР.
Напомним, что делегацию Республики Корея на ВЭФе возглавит вице-премьер по экономике ХОН Нам Ги.
Юбилейный Восточный экономический форум состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 4 по 6 сентября. В пленарном заседании в этом году примут участие вместе с президентом России премьер-министр Индии Нарендра МОДИ, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Малайзии Махатхир МОХАММАД и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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