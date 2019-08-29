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Путин перевел своего полпреда на остров Русский

29 Августа 2019, 10:01 | Владивосток

Но полноценный переезд ведомства откладывается на начало следующего года

Президент России Владимир ПУТИН подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, на территорию Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Ранее полпредство располагалось в Хабаровске.

«Внести в указ президент РФ от 28 июля 2000 года №1403 «О размещении полномочных представителей президента РФ в федеральных округах и сотрудников их аппаратов» ... следующие изменения: ... позицию Дальневосточный - город Хабаровск, улица Шеронова, дом 22 заменить позицией следующего содержания: Дальневосточный - город Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, дом 10, литер Н», - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Досье газеты «Золотой Рог»: 13 декабря 2018 года г-н Путин подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря 2018 года фице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года. Однако процесс переезда затянулся. В июле 2019 года Трутнев сообщил журналистам, что переезд завершится в первом квартале 2020 года. По его словам, процесс задерживает большой объем работы по подготовке Восточного экономического форума и визитов иностранных делегаций.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: переезд  Юрий ТРтунев  указ  полпредство  остров русский  Владимир Путин 



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