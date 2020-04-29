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Аэропорт Владивостока на ночь закрывают на лопату
Воздушная гавань столицы Дальнего Востока перешла на сокращенный режим работы
АО «Международный аэропорт Владивосток» перешло на сокращенный режим работы. С 29 апреля по 31 мая 2020 года терминал аэропорта будет открыт с 05:00 до 23:00, в остальное время аэровокзал закрыт для посещения.
«В связи с ограничениями международного сообщения и сокращением внутренних перелетов, сокращенный режим работы воздушной гавани Приморья продлится до 31 мая 2020 года. Аэродром аэропорта Владивосток, как стратегически важный объект, продолжит работу в круглосуточном режиме», - говорится в сообщении аэропорта.
Отметим, что аэропорт Владивосток в январе-марте 2020 года обслужил 515 тыс. пассажиров, что на 15,3% меньше показателя аналогичного периода 2019 года. На внутренних авиалиниях было обслужено 307 тыс. человек (сокращение на 1%), международных - 208 тыс. человек (сокращение на 30,2%).
Досье газеты «Золотой Рог»: Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото АО «МАВ»
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